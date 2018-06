En video produceret af Christianias egen dokumentargruppe, CADOK, viser de voldsomme uroligheder på fristaden torsdag, hvor politiet blev overdænget med sten. Videoen viser også en situation, hvor en kvinde bliver skubbet baglæns ned over en cykel og slår hovedet ned i brostenene.

Politiets anholdelse af fire personer førte torsdag til de voldsommeste uroligheder på fristaden Christiania i lang tid.

Ifølge Københavns Politi blev betjentene overfaldet af op mod 100 personer, der kastede med sten. Seks betjente blev ramt, og en måtte køres på skadestuen.



Kender du kvinden i den laksefarvede kjole, eller ved du noget om episoden? Så skriv til BT på 1929@bt.dk

En ny video viser, hvordan der under anholdelserne blev kastet sten mod politiet, som svarede igen ved at tage hjelme på og trække kniplerne, der blev brugt flittigt.

Videoen er lavet af Christianias dokumentargruppe CADOK, hvis erklærede formål det er at dokumentere politivold.

På Facebook afviser CADOK politiets påstand om, at der var 100 stenkastere og siger, at de fleste var tilskuere, som tilfældigvis var på Christiania i forbindelse med Distortion (musik- og gadefest, red.).

'Nogle gange har vi dem (politiet red.) mistænkt for bevidst at skabe disse voldelige konflikter, hvor der er mange mennesker tilstede, men Christiania går ikke ind for vold og det gælder alle,' skriver CADOK på Facebook.

Selvom videoen ikke er helt upartisk, viser den, hvor voldsomme gårsdagens uroligheder var.

Videoen viser også en episode, hvordan en kvinde i laksefarvet kjole og høje hæle blev skubbet bagover af en kampklædt betjent, så hun faldt slog hovedet ned i brostensbelægningen. Videoen fra CADOK viser, at kvinden bagefter sidder og tager sig til hovedet.

Ifølge Jacob Christensen, der er overlæge i neurologi på Århus Universitetshospital, kan et sådan fald potentielt være farligt.

»Det er altid farligt at slå hovedet ned i jorden. Worst case scenario er, at det medfører kraniebrud og blødninger i hjernen. Når det er sagt, så er mennesket bygget til at kunne holde til en del, så det er ikke er ikke sikkert, at den pågældende kvinde får nogen mén af faldet. I videoen ser det ikke ud til, at hun bliver bevidstløs og det er et godt tegn,« siger Jacob Christensen, der understreger, at han kun kender sagen fra den video, der ligger på nettet.

Kvinden er ifølge BTs oplysninger i fyrrene og bosat på Christiania. Hun blev fredag anholdt og vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at kaste sten mod politiet. Tidligere i dag udtalte ledende politiinspektør Allan Nyring, at videoerne fra Christiania ikke viser det fulde billede af urolighederne.

CADOK beskylder omvendt politiet for at manipulere og piske en stemning op med brutale anholdelser.

»Hvis man isoleret set ser videoen, kan det godt se lidt voldsomt ud, men det, man skal tænke på, er, at over 100 mennesker har kastet sten mod politiet. Hende, vi snakker om - den anholdte - har kastet en stor sten mod politiet. Umiddelbart efter kaster hun endnu en sten.«

Kender du kvinden i den laksefarvede kjole, eller ved du noget om episoden? Så skriv til BT på 1929@bt.dk