»Jeg tror, ​​det er på tide, at han får en smagsprøve på noget andet, for jeg kan ikke gå med til det med hans kriminelle fortid.«

De ord fik 30-årige Deobra Redden til at gå amok.

Og nu kan han formentlig se frem til en endnu længere fængselsstraf, efter han onsdag i Las Vegas overfaldt en dommer under et retsmøde.

Ordene blev sagt af dommer Mary Kay Holthus, der nægtede ham at blive løsladt. Straks fløj den 30-årige kriminelle mand op fra vidnesskranken og sprang på dommeren.

Sekundet hvor Deobra Redden flyver gennem luften mod dommer Mary Kay Holthus. Foto: Foto: Clark County District Court/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sekundet hvor Deobra Redden flyver gennem luften mod dommer Mary Kay Holthus. Foto: Foto: Clark County District Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Episoden udspillede sig i en retssal i Las Vegas, hvor alt udviklede sig til kaos.

Dagen før havde den 30-årige mand tilstået et voldeligt overgreb, og onsdag skulle han idømmes en straf.

Det skriver blandt andet The New York Times.

Et overvågningskamera i retssalen har fanget episoden.

Her kan man se, at Deobra Redden hopper, strækker armene frem for at få fat på dommeren og rammer plet. Han får fat på den 62-årige dommer, og de to vælter omkuld.

I tumulten vælter to flagstænger ned over dem, inden flere vagter kommer til.

I få sekunder kan man ikke se, hvad der sker bag dommerens bord, men man kan se, at Deobra Redden får sat flere slag ind på dommeren, inden vagterne stormer til, og en alarm bliver aktiveret.

62-årige Mary Kay Holthus blev slået flere gange af overfaldsmanden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Eighth Judicial District Court, hvor retssagen fandt sted.

Her står der, at hun fik skader i hovedet og er indlagt på hospitalet.

Det var ikke første gang, at Deobra Redden sad foran en dommer. Ifølge New York Post har han flere domme på samvittigheden for vold og hærværk.