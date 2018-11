Svindelsigtede Britta Nielsens to døtre og søn var med mor på eksklusive ferier i Sydafrika og Mozambique.

Familien er fanget på video, hvor de ser på flodheste i den sydafrikanske Olifant-flod. De bader i Det Indiske Ocean og er på bådtur ud for Mozambiques kyst.

De to døtre Samina Hayat og Jamilla Hayat samt sønnen Jimmy Hayat er sigtet for groft hæleri i sagen, hvor Britta Nielsen er mistænkt for at svindle Socialstyrelsen for 111 millioner kroner i en periode på 16 år.

Altså er de sigtet for at have nydt godt af de mange millioner, som deres mor ifølge mistanken har stjålet.

Ifølge en kilde, som var med på turen til Mozambique, blev der både sejlet på vandscootere og bestilt udflugter med dybhavsfiskeri, da Britta Nielsen og børnene slog sig løs. Og sådan var det altid, når Britta Nielsen og de sigtede skulle more sig.

»De købte alle de ture, man kunne,« siger kilden, som B.T. kender identiteten på.

Et forbud mod at nævne de to døtres navne blev onsdag ophævet. Efternavnet Hayat har de fra deres far, der døde i december 2005.

Begge afviser dog, at de har haft kendskab til moderens svindel. Døtrene fortæller dog, at familiens levestandard ændrede sig markant efter faderens død. Det var tre år efter, at Britta Nielsen ifølge sigtelsen begyndte sin millionsvindel.

»Jeg kan godt forstå, at man tænker, det virker helt ekstremt. Hvorfor er der ikke nogen klokker, der har ringet? Men for os har det været sådan gennem hele vores liv. Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist,« siger 34-årige Karina Jamilla Hayat i et interview med Kanal 5.

31-årige Samina Hayat forklarer til tv-stationen, at hun siden 2007 har købt og solgt op mod 60 konkurrenceheste. Nogle af dem har kostet op mod 100.000 euro, svarende til 750.000 kroner.

Samina Hayat står onsdag aften frem på Kanal 5 og fortæller sin version af historien. Her ses hun i 2011 til World Cup i spring i Leipzig på hesten Mad Max. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Jamilla Hayat fortæller, at hun blandt andet har modtaget en halv millioner kroner til at købe en bil.

B.T. har tidligere indgående beskrevet familiens dyre vaner.

De to døtre var med, da Britta Nielsen shoppede smykker og diamanter for hundredtusindvis af kroner i en smykkeforretning i Sydafrika.

»De købte diamanter, ringe, armbånd og halskæder,« har diamanthandleren fortalt til B.T. Han har undersøgt, hvor mange penge Britta Nielsen brugte den dag i maj 2012.

»Hun betalte noget af det i kroner og noget af det på kreditkort. Vi kan se, at beløbet på kreditkort var 520.000 sydafrikanske rand,« siger smykkehandleren. Med den gældende valutakurs i maj 2012 svarer det til 375.600 kroner.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Som B.T. også har beskrevet, har Samina Hayat oprettet firmaer relateret til hestesport i både Tyskland og Holland.

Jamilla Hayat har tidligere haft et firma, der solgte afrikansk brugskunst. Senere havde hun en fastfood-restaurant et stenkast fra Britta Nielsens hus på Hvidovrevej.

I nærheden af Britta Nielsens sydafrikanske luksusvilla ejer hendes søn, Jimmy Hayat, to stykker land på i alt 42 hektar, svarende til knap 60 fodboldbaner. De to grunde har ifølge de officielle registre en værdi på 849.000 sydafrikanske rand, svarende til 376.446 kroner.

Men den reelle værdi er langt højere, da lignende landstykker i området ofte handles til over en million kroner, især fordi den verdensberømte Kruger National Park ligger i nærheden.