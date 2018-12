Rizwan Ahmed så fra nærmeste hold, hvordan en mistænkt Rolex-røver blev stoppet af fire vagter torsdag eftermiddag.

I 18 år har Rizwan Ahmed drevet tøjbutikken FEEL, der ligger på Købmagergade midt i København.

Torsdag stod han i døren og kiggede ud på de travle julehandlende, da en maskeret mand kom cyklende i fuld fart ned ad gågaden.

»Der kom fire vagter løbende efter ham. De råbte 'Det er ham, det er ham'. Så fik de fat i kraven på ham og hev ham af cyklen,« fortæller Rizwan Ahmed.

Efter at være blevet anholdt af politiet på Købmagergade blev manden iført en hvid heldragt. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Efter at være blevet anholdt af politiet på Købmagergade blev manden iført en hvid heldragt. Foto: Søren Bidstrup

Den anholdte er mistænkt for at være den ene af mindst to gerningsmænd, der torsdag aften begik et røveri i Illum.

Midt i julehandlen stormede de to røvere Illums afdeling med dyre ure. De smadrede to montrer med Rolexure og ifølge et øjenvidne, var den ene bevæbnet med et skydevåben.

En video, som Rizwan Ahmed har optaget, viser, hvordan de fire vagter sætter sig oven på ham.

»Han forsøgte at slippe væk, men de holdt ham fast. Han råbte noget. Jeg tror han talte polsk eller et andet østeuropæisk sprog,« siger Rizwan Ahmed.

Politiet afspærrer Købmagergade efter en anmeldelse om en bevæbnet mand i indre København. Store politistyrker er til stede i indre København torsdag den 6. december 2018 Illum i Købmagergade og flere togstationer er lukket. (Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix) Købmagergade afspærres. Politiaktion i Købmagergade. Torsdag 6. december 2018. Foto: Jens Astrup Vis mere Politiet afspærrer Købmagergade efter en anmeldelse om en bevæbnet mand i indre København. Store politistyrker er til stede i indre København torsdag den 6. december 2018 Illum i Købmagergade og flere togstationer er lukket. (Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix) Købmagergade afspærres. Politiaktion i Købmagergade. Torsdag 6. december 2018. Foto: Jens Astrup

Kort tid efter ankommer adskillige politibetjente med skudsikre veste og automatvåben. De lagde manden i håndjern og tog ham med.

Et stort område på Købmagergade blev efterfølgende afspærret, og de mange julehandlende blev bedt om at gå en anden vej. Anmeldelsen om røveriet kom klokken 16.46.

Siden har politiet været massiv til stede i hovedstaden. Politiet oplyser, at en person er anholdt, mens ordensmagten fortsat leder efter flere gerningsmænd.

Politiet var tidligt torsdag eftermiddag talstærkt til stede i Illum, hvor de afhørt kunder og ansatte.