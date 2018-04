14 danskere har i løbet af de seneste 10 år fået en livstidsdom. Peter Madsen kan 25. april blive den 15. dansker. Læs mere her. Herunder kan du klikke dig rundt og læse om de 14 andre danskere, der er blevet dømt til livsvarigt fængsel siden 2008.

Brug pilen til højre og venstre til at klikke dig videre i tidslinjen over de 14 livstidsdomme de seneste 10 år. Datoerne indikerer tidspunktet for deres seneste domme.