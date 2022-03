Næsten minut for minut og meter for meter har Fyns Politi kortlagt, hvordan en gruppe formodede gerningsmænd i tre biler kørte rundt i det centrale Odense, inden de begik et blodigt knivoverfald bag banegården torsdag 13. januar.

Inden knivoverfaldet på to mænd på 20 og 21 år, hvoraf den ene kom i livsfare, kørte de tre biler blandt andet i kortege gennem boligkvarterer og forbi en friskole i det centrale Odense.

Det afslører omfattende videoovervågning, som onsdag blev fremlagt under et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Videoovervågningen dokumenterer nemlig, hvordan de tre biler – en Chevrolet, en Citroën Picasso og en Peugeot 407 – præcis klokken 22.19 én efter én kører ind på parkeringspladsen ved Shell på Ørbækvej den pågældende aften i januar.

To af bilerne er sorte, mens den tredje er sølvgrå.

Flere personer stiger ud af bilerne og går lidt rundt og snakker, inden de sætter sig ind igen og kører videre.

Herfra kører bilerne samlet i nordvestlig retning på Ørbækvej, inden de fortsætter ad Ejlbygade og Åsumvej, hvor de forsøger at presse en fjerde bil ind til siden ved at omringe den.

Kort efter fanger et overvågningskamera de tre biler passere Buchwaldsgade i nordvestlig retning, hvor de blandt andet passerer Skibhus Friskole, inden de fortsætter forbi OK-tanken til Toldbodgade.

Gennem omfattende videoovervågning fra blandt andet stoppene ved Odense Letbane har Fyns Politi kunnet kortlægge, hvordan en gruppe formodede gerningsmænd har kørt rundt i det centrale Odense, inden knivoverfaldet på to unge mænd 13. januar. Foto: Stine Juhl/Wunderkind Vis mere Gennem omfattende videoovervågning fra blandt andet stoppene ved Odense Letbane har Fyns Politi kunnet kortlægge, hvordan en gruppe formodede gerningsmænd har kørt rundt i det centrale Odense, inden knivoverfaldet på to unge mænd 13. januar. Foto: Stine Juhl/Wunderkind

Fra Toldbodgade svinger samtlige biler til venstre ad Finlandgade, hvor de tre biler bliver optaget på kameraer ved Sparekassen Kronjylland i retning mod Byens Ø.

På det tidspunkt er klokken blevet 22.40.

To minutter senere er de tre biler på vej tilbage.

Fra Finlandgade svinger bilerne til venstre og kører ad Toldbodgade og Havnegade i udadgående retning, hvor de et stykke ude vender om.

Et minut senere kører de samme vej tilbage.

Lidt senere drejer de ned ad Thomas B. Thriges Gade ved OK-tanken.

Gerningstidspunktet nærmer sig, og klokken 22.52 – cirka seks minutter inden knivoverfaldet – kører de tre biler ned ad Thomas B. Thriges Gade i kortege. Citroën'en kører forrest, efter den kører Chevrolet'en, og Peugeot'en slutter op som den sidste.

Her passerer gerningsmændene en bil, som er kørt ind på en parkeringsplads.

Ifølge politiet sidder der i den bil to mænd på henholdsvis 20 og 21 år, som minutter senere bliver fundet i en blodpøl.

Inden da fortætter de tre biler lidt endnu.

De kører en lille runde ad Skibhusvej, hvorfra de drejer til venstre ad Edisonvej og forbi jobcenteret på Tolderlundsvej.

Herfra kører de tilbage af Thomas B. Thriges Gade, inden de kører ind på parkeringspladsen ved Dannebrogsgade, hvor fotoovervågning fra Nordfyns Bank viser en Chevrolet, en Citroën Picasso og en Peugeot 407 køre hen til forurettede ved gerningsstedet omkring klokken 22.57.

Klokken 22.59 – to minutter efter ankomsten – forlader de tre biler stedet samlet.

To somaliske mænd på henholdsvis 20 og 21 år er i mellemtiden blevet overfaldet med knive.

Den 20-årige får stiksår i brystet, der er så dybe, at de går gennem brysthulen og brystmuskulaturen. Hans ene lunge bliver punkteret, og hans milt bliver gennemboret, og læger vurderer efterfølgende, at han har været i livsfare.

Efter overfaldet har de tre biler retning ud af byen, hvor de passerer politigården i sydøstlig retning klokken 23.00.

Klokken 23.01 bliver overfaldet anmeldt til Fyns Politi.

En mand ringer 112 og fortæller, at der er blevet stukket med kniv og set en sort Citroën.

Klokken 23.02 bliver første patrulje sendt til gerningsstedet. Kort efter ankommer den, og klokken 23.04 ankommer endnu et hold betjente til stedet.

Efterfølgende bliver de to ofre for knivoverfaldet kørt til Odense Universitetshospital i hver deres ambulance med politieskorte.

Ti unge mænd blev onsdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense. De er alle ti sigtede i en sag om et knivoverfald 13. januar ved en parkeringsplads på Dannebrogsgade i Odense. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Ti unge mænd blev onsdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense. De er alle ti sigtede i en sag om et knivoverfald 13. januar ved en parkeringsplads på Dannebrogsgade i Odense. Foto: presse-fotos.dk

Det er ifølge politiet langs tids grundig efterforskning, der har ført til anholdelserne af de ti mænd, som altså blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

I den forbindelse har videoovervågning fra offentlige og private bygninger og – som noget forholdsvis nyt – også overvågning fra Odense Letbane været afgørende i forhold til netop at få kortlagt, hvordan de mistænkte kørte rundt i byen i minutterne før og efter det brutale overfald.

Netop de tre bilers koordinerede kortegekørsel peger ifølge politiet i retning af, at knivoverfaldet var planlagt og skete som led i en konflikt mellem væbnede grupperinger.

Onsdagens grundlovsforhør endte da også med varetægtsfængsling af alle de ti mænd, som er i alderen 19 til 25 år, og som blev anholdt under en stor politiaktion, som fandt sted tirsdag formiddag.

Alle ti nægtede sig skyldige.

Der er i alt 12 mistænkte i sagen, men den ene – en 19-årig mand – blev skuddræbt natten til søndag på parkeringspladsen ved Netto og KFC på Nyborgvej i Odense.

Politiet nåede således ikke at anholde den 19-årige, før de dræbende skud faldt.