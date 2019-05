Tre unge mænd i alderen 16-20 år er efterlyst for at have begået to grove overfald med blot en uges mellemrum. Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde drengene.

Det første overfald fandt sted på Ryparken Station lørdag den 2. marts ca. kl. 00.30, hvor en af de mistænkte drenge overfaldt en mand på perronen.

Det andet overfald skete i et S-tog på Nordhavn Station lørdag den 9. marts ca. kl. 00.43, hvor to af de mistænkte drenge sparkede og slog en mand, der påtalte, at gruppen larmede i stillekupéen.

Overfaldene er af grov karakter, og politiet har derfor valgt at offentliggøre billeder af de mistænkte i sagen. De mistænkte beskrives som:

A: Mand, skandinavisk af udseende. Lys i huden. Spinkel til almindelig af bygning. Ca. 16-20 år, ca. 185 cm høj. Lyst, mellemlangt hår med sideskilning. Iført mørkeblå dunjakke, blå jeans med slidt look samt sorte sko.



B: Mand, mellemøstlig af udseende. Lysbrun i huden. Spinkel eller almindelig af bygning. Ca. 16-20 år, ca. 170 cm høj. Kort, sort kruset hår. Iført mørkeblå tynd dunjakke med firkantet mønster, mørk hættetrøje, mørkeblå joggingbukser af mærket 'Champions' samt hvide sko.



C: Mand, mellemøstlig af udseende. Lysbrun i huden. Spinkel eller almindelig af bygning. Ca. 16-20 år, ca. 170 cm høj. Sort hår med kortklippede sider. Iført sort jakke, mørkeblå jeans samt sorte sko.



Borgere, der har oplysninger i sagen, kan kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4 eller via e-mail kbh@politi.dk.