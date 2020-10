Kvindemorderen Peter Madsen var iskold og kynisk under flugten fra Herstedvester Fængsel tirsdag formiddag.

Mindre end to minutter efter alarmen er gået i fængslet klokken 10.21, kommer han gående i rask trav ned ad Holbjergsvej i Albertslund.

En kvindelig cyklist passerer ham tilsyneladende intetanende om, hvem det er, hun lige er kørt forbi.

Peter Madsen er iklædt lyseblå bukser, en mørk jakke og briller. På ryggen bærer han en større rygsæk. Han kigger sig over skulderen. Er der nogen efter ham?

Peter Madsen bliver fanget af et overvågningskamera. Foto: Screenshot fra overvågningsvideo. Vis mere Peter Madsen bliver fanget af et overvågningskamera. Foto: Screenshot fra overvågningsvideo.

Hans blik ændrer retning. Han kigger ind i en baggård, og så sætter han i løb.

En høj, mandlig fængselsbetjent er nu lige i hælene på ham. Betjenten holder en radio i højre hånd.

Peter Madsen løber ind mellem nogle buske i baggården. Flugtvejen ender blindt, og han ændrer hurtigt retning og tager flugten ud af baggården mellem nogle parkerede biler, viser optagelser fra et overvågningskamera i baggården, som B.T. er i besiddelse af.

Fængselsbetjenten er nu blot 20-30 meter fra at have indhentet Peter Madsen.

Foto: Overvågningsbillede. Vis mere Foto: Overvågningsbillede.

Et andet overvågningskamera, der peger ud mod Roskildevej, fanger nu Peter Madsen i linsen.

Klokken præcis 10.23.14 styrter Peter Madsen ud af baggården og forcerer en spinkel hæk ud mod den befærdede Roskildevej.

Fængselsbetjenten er nu blot to-tre meter fra at kunne slå kløerne i Peter Madsen. Betjenten trænger gennem hækken, men tøver så pludselig. Stopper.

Han griber sin radio og holder den op mod øret. Han løfter den anden hånd opgivende op i vejret og trækker sig langsomt tilbage i sikkerhed gennem hækken, hvor en anden fængselsbetjent snart støder til.

Klokken 10.26 - tre minutter efter han er forsvundet ud af billedet på overvågningskameraet - bliver Peter Madsen pågrebet og anholdt af en politipatrulje på den nærliggende Nyvej.

Peter Madsen escape attempt in Albertslund on Tuesday 20 October 2020. In April 2018 Peter Madsen was convicted of the 2017 murder of Swedish journalist Kim Wall on board his submarine, UC3 Nautilus, and sentenced to life imprisonment. (Photo: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Peter Madsen escape attempt in Albertslund on Tuesday 20 October 2020. In April 2018 Peter Madsen was convicted of the 2017 murder of Swedish journalist Kim Wall on board his submarine, UC3 Nautilus, and sentenced to life imprisonment. (Photo: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Peter Madsen har i dag været i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Her erkendte han sig skyldig i flugt og trusler.

Han nægtede sig dog ifølge sin forsvarer, at der skulle være andre medgerningsmænd til flugten

Dommeren varetægtsfængslede ham i 14 dage.