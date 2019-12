Betjentenes store utilfredshed med deres politidirektør, har sat Rigspolitiet i sving.

Det viser ny mail, B.T. er i besiddelse af.

Som det i går kom frem, er de ansatte hos Bornholms Politi kommet med en massiv kritik af kredsens politidirektør, Kit Claudi Grøn-Iversen, i et nyt brev til Rigspolitiet.

Hun kaldes for både 'diktatorisk', 'nedbrydende for arbejdsmiljøet', og hun 'ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne'.

I en intern mail sendt den 26. november kl. 08:56 til samtlige ansatte skrev administrationschefen hos Bornholms Politi, Martin Preisz Gravesen, at to ledere hos Rigspolitiet samme dag ville komme på besøg på politistationen i Rønne. Efter alt at dømme er temaet den hårde kritik af politidirektøren. Foto: privat

Dog er brevet slet ikke en overraskelse for ledelsen i Rigspolitiet og altså næppe heller for rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Allerede inden brevet fra de ansatte hos Bornholms Politi har Rigspolitiets ledelse været klar over, at der var en massiv konflikt mellem politidirektøren og medarbejderne.

I en intern mail sendt den 26. november kl. 08:56 til samtlige ansatte skrev administrationschefen hos Bornholms Politi, Martin Preisz Gravesen, at to ledere hos Rigspolitiet samme dag ville komme på besøg på politistationen i Rønne.

Årsagen var 'den aktuelle situation i huset'.

Dermed viser mailen, at Rigspolitiet både har været klar over og reageret på den store utilfredshed med politi-bossen.

'Kære alle. Vi får i dag besøg fra Rigspolitiet, Koncern HR, i anledning af den aktuelle situation i huset', skriver han i mailen.

Konkret skulle mødet med alle ansatte foregå kl. 12 i kantinen.

Her ville Rigspolitiets HR-direktør, Ina Eliasen, og en anden medarbejder hos Rigspolitiet, svare på spørgsmål fra de ansatte.

Selv om den konkrete kritik af politidirektøren ikke nævnes i mailen, er der næppe nogen tvivl om, at det var temaet for besøget.

Blå bog om Kit Claudi Grøn-Iversen Født 10. juni 1969 Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1995 Karriere: 2018- Politidirektør, Bornholms Politi 2015-2018 Politidirektør, Fyns Politi 2014-2015 Dekan, Professionshøjskolen UCC 2013- Administrerende direktør og iværksætter, IværkZ 2013 Partner, SCP Consulting A/S 2012-2013 Direktør, Hvidovre Kommune

Ina Eliasen forklarede i går til B.T., at hun er meget klar over problemerne mellem politidirektøren på Bornholm og medarbejderne.

Hun nævner dog ikke noget om, hvornår hun og resten af Rigspolitiet blev orienteret om de store udfordringer i politikredsen.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« sagde hun og tilføjede:

»Der er derfor igangsat tiltag, der har til formål at sikre et tilfredsstillende samarbejdsklima samt mere tydelige ledelsesveje og funktioner i hele politikredsen.«