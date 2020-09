»Hun besad altså en evne til at se ind i nogle meget centrale problemer og røre ved dem. Og ved at gøre det, så rørte hun ved en landmine, og den eksploderede og var ved at slå os begge to ihjel.«

Sådan lyder det fra den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen i Dplay-dokumentaren 'De hemmelige optagelser' om sit offer, den dræbte Kim Wall, inden han tilføjer:

»Men nu slog den kun hende ihjel. Jeg havde nu regnet med, at den ville tage os begge to. Det er situationen.«

I dokumentaren erkender Peter Madsen, at han enten 10. eller 11. august 2017 dræbte den svenske journalist Kim Wall, som han forinden var sejlet af sted med i sin ubåd UC3 Nautilus. Et drab, som han hidtil har nægtet sig skyldig i, selv om han altså blev dømt fængsel på livstid.

»Der er ikke noget med, hvis skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begik forbrydelsen. Det er alt sammen min skyld,« forklarer han videre i dokumentaren ifølge en pressemeddelelse fra Discovery Networks.

Han fortæller også, at han husker hver et øjeblik af den ubådstur, han havde sammen med Kim Wall.

Her rammer Kim Wall ifølge ham »nogle ting«, der altså ender med at koste hende livet.

Peter Madsens udtalelser bliver i programmet analyseret af to eksperter, nemlig tidligere retspsykiater Henrik Day Poulsen samt tidligere souschef ved Rigspolitiets Rejsehold Kurt Kragh. De giver deres perspektiv på den berygtede drabsmand, hvis forfærdelige forbrydelse skabte overskrifter verden rundt.

»De samtaler, Kristian Linnemann (Discovery Networks journalist, red.) har haft med Peter Madsen, burde retspsykiatere og efterforskere i systemet lytte til. De kan være helt afgørende for, at man i fremtidige og tilsvarende drabssager vil kunne udarbejde en brugbar profil af den ukendte gerningsmand,« siger Kurt Kragh.