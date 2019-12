Forholdene blandt nogle af de mange kinesiske kokke, som arbejder i Danmark, minder nærmest om menneskehandel.

Med en timeløn på ned til 20 kroner og arbejdsdage på over 12 timer slider de underbetalte medarbejdere for deres arbejdsgiver.

De tilrejsende kinesere bliver registreret hos de danske myndigheder med en månedsløn på mindst 35.500 kroner, men virkeligheden kan være er en helt anden. I nogle tilfælde tjener de kinesiske kokke kun 7000-9000 kroner om måneden efter skat, skriver Fagbladet 3F.

Kinesiske restauranter og sushi-steder over hele landet har været anmeldt til politiet for at udnytte kokke i 2018-2019.

Fagbladet har sammen med DR Nyheder fra flere kilder fået bekræftet, hvordan fusk med kinesiske kokke i Danmark kan foregå.

En af måderne arbejdsgiveren snyder sin ansat kan være ved at styre personens nem-id og bankkonto.

På den måde har kokken ikke rådighed over sin egen løn, og arbejdsgiveren kan derfor omgå beløbsordningen, der sikrer kokkene en mindsteløn, forklarer Frederik Gammeltoft, der er kontorchef hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri).

En anden metode, som danske virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen har brugt til at fuske med, går på, at kokkene skal tilbagebetale dele af deres løn.

På papiret tjener den kinesiske kok det lovmæssige mindstebeløb, men vedkommende får aldrig alle pengene. I stedet bliver de flyttet ind og ud af kontoen, som kokken har.

Den tredje metode, som styrelsen kender til, omhandler udnyttelse af kokkenes ægtefælle.

Det er ifølge Frederik Gammeltoft en udbredt metode til at omgå reglerne på. Kokken, som har fået opholdstilladelse, tager også sin kone med til Danmark, hvor hun arbejder gratis.

På den måde får arbejdsgiveren to medarbejdere til én pris.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har undersøgt forholdene blandt kinesiske kokke i Danmark og mistænker, at der foregår 'systematisk snyd' med ordningerne, som de arbejder under.

Tendensen bekræfter og Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

'Vi kan se, at der tegner sig et billede på dette område af ulovlig aktivitet i flere kinesiske restauranter rundt omkring i landet,' skriver Rigspolitiet til Fagbladet 3F.