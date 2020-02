I flere år har vognmænd kunnet bryde reglerne, når de transporterede småsvin fra Danmark til opfedning og slagtning uden for landets grænser.

Vognmændene har nemlig ikke mærket nogen konsekvenser, selv om Fødevarestyrelsen har været informerede om deres grisetransporter og endda bedt om at få dokumentation for, at reglerne er overholdt.

B.T. kan nu fortælle, hvordan nogle vognmænd siden 2016 ikke har fulgt op på helt konkrete krav fra Fødevarestyrelsen.

Det kommer frem ved nærlæsning af anklageskriftet i et kæmpe sagskompleks i en straffesag mod i alt 11 virksomheder, der enten har transporteret eller organiseret svinetransporter fra Danmark til udlandet.

I alt 100 gange er to transportfirmaer anklaget for fuldstændig at blæse på Fødesvarestyrelsens krav om i løbet af seks dage at sende GPS-oplysninger for, hvor lang tid de har brugt på at køre med grise til udlandet.

I alt 100 gange er to transportfirmaer anklaget for fuldstændig at blæse på Fødesvarestyrelsens krav om i løbet af seks dage at sende GPS-oplysninger for, hvor lang tid de har brugt på at køre med grise til udlandet.

Er der brugt mere end 24 timer på transporterne, er det nemlig mere, end loven tillader.

Derfor er det helt afgørende, at køretiden og længden på transporterne fremlægges, så det kan ses, om grisene har haft en rimelig tid på lastvognene.

Som B.T. allerede har dokumenteret på video og billeder, er grisene ofte mast ret meget sammen, når de transporteres til udlandet.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) mener, at frit spil for transportørerne er uansvarligt, hvilket for nylig også er kritiseret af Rigsrevisionen.

Og som det kom frem søndag, anklages et enkelt transportfirma for 374 gange de sidste fire år at have overtrådt reglerne om ikke at måtte transportere grise i mere end 24 timer ad gangen.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) mener, at frit spil for transportørerne er uansvarligt, hvilket for nylig også er kritiseret af Rigsrevisionen.

»Det er helt urimeligt, ulovligt og uprofessionelt. Jeg kan kun opfordre branchen til at få rettet op på de her forhold,« siger ministeren.

Det er ikke kun GPS-oplysninger, transportfirmaer har nægtet at aflevere til Fødevarestyrelsen.

Anklageskriftet viser, at to transportfirmaer henholdsvis 15 og 70 gange ikke har fulgt reglerne om at sende logbøger om deres transporter med grise til Fødevarestyrelsen.

Anklageskriftet viser, at to transportfirmaer henholdsvis 15 og 70 gange ikke har fulgt reglerne om at sende logbøger om deres transporter med grise til Fødevarestyrelsen.

Når Fødevarestyrelsen ikke har modtaget logbøgerne, har det afgørende betydning på specielt ét punkt.

Logbøgerne skal nemlig dokumentere, om transportfirmaerne giver grisene den plads, der er vedtaget ved lov.

Jo flere grise, der er lastet op, jo større skal lastvognen være.

Ellers er grisene mast alt for meget sammen, hvilket betyder større risiko for skader og smerter for dyrene.

Ellers er grisene mast alt for meget sammen, hvilket betyder større risiko for skader og smerter for dyrene.

Og for lidt plads til grise under transporterne er da også en del af anklagerne.

Gennemgangen af anklageskriftet viser, at de samme to transportfirmaer 18 gange har haft flere grise i en lastvogn, end der er plads til, hvis loven skal overholdes.

Fødevareministeren vil nu drøfte med de andre politiske partier, om ikke Fødevarestyrelsen skal være hårdere.

»Hvis de her overtrædelser bliver ved med at være så alvorlige, kommer vi også til at se på, om sanktionerne skal skærpes,« siger Mogens Jensen.

Er det højere bødestraf, eller hvad mener du med skærpet?

»Jeg kan forstå, at Fødevarestyrelsen ikke har brugt den yderste sanktion, nemlig at fratage transportørerne deres autorisation. Baggrunden for at man ikke har gjort det, er, at man har ment, at det var så alvorlig en sanktion, at man har bedt domstolene tage stilling til det. Men det er noget af det, jeg vil kigge på i forhold til det nye kontrolkoncept, vi skal lave,« siger Mogens Jensen.