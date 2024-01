Is på forruden er ikke bare farligt. Det kan også blive dyrt at sjuske med isskraberen, inden du kører hjemmefra.

Meget dyrt endda.

En bilist på den københavnske vestegn fik forleden en bøde på 2.500 kroner og tre års betinget frakendelse af kørekortet.

Den pågældende kørte rundt med så dårligt udsyn, at det med politiets egne ord fik betjentene til »at spærre gluggerne ekstra op i ren og skær forbløffelse.«

De skriver Rigspolitiet i et opslag på Facebook.

»Vores forbløffelse skyldtes, at bilens forrude var så dækket af is, at bilen ikke burde have trillet én eneste centimeter ude blandt andre mennesker, for føreren kunne umuligt have et klart overblik over, hvad der ellers foregik i trafikken,« skriver politiet.

Derfor opfordrer politiet nu andre bilister til at være mere omhyggelige med at rense ruderne, inden de tager afsted.

»Skal du selv ud og køre bil, og der er sne og is på ruderne, skal du selvfølgelig sørge for, at ruderne er skrabet fri, så du har et ordentligt udsyn. Og når du er i gang, så husk også at fjerne is og sne fra bilens lygter,« lyder det.

For – som Rigspolitiet konkluderer – du risikerer ikke bare »en hilsen« fra ordensmagten.

»Du gambler også med både andres sikkerhed og din egen.«

»Kør forsigtigt og efter forholdene,« lyder det.