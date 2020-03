1-2-3-4-5-6-7 gange lige efter hinanden dukker en lille mørk hånd frem på restaurant Formel B's overvågningskamera. Hver gang fjerner den en flaske vin fra vinkælderen, som koster mere end almindelig danskers månedsløn. Nogle flasker koster over hundredetusinde kroner.

Du kan se overvågningsbillederne fra det ubeskriveligt frække og velplanlagte tyveri i indslaget øverst i denne artikel.

Natten til søndag brød udspekulerede indbrudstyve ind i den danske Michelin-restaurant Formel B's eksklusive vinkælder. Her stjal de 60-70 flasker vin til en samlet værdi på cirka halvanden million danske kroner. Vin, som restauranten ikke kan indkøbe igen.

»Der er ingen af os, der kunne forestille os det her. Det er jo ren Olsen-banden,« siger Thomas Arpe-Møller, der er medindehaver af Formel B.

Det er måske lidt svært at se, men dette billede viser en indbrudstyvs mørke hånd, der snupper en af de dyreste vine, som du kan opstøve på en dansk restaurant. I weekenden havde michelinrestauranten Formel B indbrud i kælderen, hvor tyvene stak af med 60-70 flasker rødvin til en samlet værdi af halvanden million kroner. Vis mere Det er måske lidt svært at se, men dette billede viser en indbrudstyvs mørke hånd, der snupper en af de dyreste vine, som du kan opstøve på en dansk restaurant. I weekenden havde michelinrestauranten Formel B indbrud i kælderen, hvor tyvene stak af med 60-70 flasker rødvin til en samlet værdi af halvanden million kroner.

Thomas Arpe-Møller blev ringet op af sin kompagnon søndag morgen og styrtede ned til restauranten.

»Vi måtte ikke gå ind, fordi politiet var i gang med tekniske undersøgelser. Jeg var forvirret og diffus,« siger han og fortsætter:

»Jeg var vred både den søndag og dagen efter. I dag er jeg mere ked af det. Det er en samling, som vi har bygget op over lang tid, og som vi ikke kan få igen,« siger han.

De stjålne flasker stammede blandt andet fra Romanée-Conti i Bourgogne, som er et af verdens mest eksklusive områder, og som producerer vine, der kommer op på den anden side af 100.000 kroner flasken.

Thomas Arpe-Møller, der er medindehaver af Formel B, var vred i to dage, men i dag er han mere ked af det. Formel B's fornemme vinsamling har lidt et knæk. Thomas kan dog glæde sig over, at forsikringsselskabet oppebærer selve det økonomiske tab. Vis mere Thomas Arpe-Møller, der er medindehaver af Formel B, var vred i to dage, men i dag er han mere ked af det. Formel B's fornemme vinsamling har lidt et knæk. Thomas kan dog glæde sig over, at forsikringsselskabet oppebærer selve det økonomiske tab.

Det er vine, som restauranten kun får lov at købe ganske få af. Nu hvor de er væk, får de ikke mulighed for at købe flere.

»Vi har heldigvis haft en rigtig god dialog med vores forsikringsselskab, og vi får refunderet de tab, som vi har haft. Men det er klart, at vores vinkort nu ikke længere byder på de her helt særligt eksklusive vine,« siger Thomas Arpe-Møller, der forklarer, at det heller ikke var vine, som de ligefrem solgte hver eller hver anden dag.

Se indslaget om vintyveriet øverst i denne artikel

Formel B er ikke den eneste beværtning, som har oplevet, at nogen stjal deres eksklusive dråber. For lige godt to år siden skete noget lignende for Brian Ingberg, som driver et lille værtshus på Vesterbro med en noget speciel attraktion i kælderen.

Brian Ingberg, der er indehaver af et vodkamuseum med 1800 flasker vodka, rækker B.T.s Peter Astrup en flaske til otte millioner kroner. Flasken blev stjålet i 2018, men dukkede heldigvis op igen. Vis mere Brian Ingberg, der er indehaver af et vodkamuseum med 1800 flasker vodka, rækker B.T.s Peter Astrup en flaske til otte millioner kroner. Flasken blev stjålet i 2018, men dukkede heldigvis op igen.

Her kan man nemlig finde det, Brian Ingberg kalder klodens mest velforsynede vodkamuseum. Her findes en flaske vodka, der ifølge ejeren er otte millioner kroner værd. I hvert fald hvis man tæller flasken med.

I starten af 2018 var der indbrud i kælderen. Det eneste, der blev stjålet, var museets hovedattraktion. Den afsindigt dyre Russo-Baltique-vodka befandt sig i en flaske, der blandt andet er skabt af tre kilo guld og tre kilo sølv.

»Men det viste sig jo, at det ikke var det smarteste at stjæle,« forklarer Brian Ingberg og fortsætter:

»Der er jo kun den ene i verden, så det svarer lidt til at stjæle 'Mona Lisa' og løbe rundt med hende under armen. Den er ikke sådan lige at komme af med,« siger han.

Brian Ingberg har sikret sin kælder ekstra grundigt nu. For to år siden stjal en indbrudstyv en vodkaflaske fra hans museum, som han forklarer er cirka otte millioner kroner værd. Heldigvis fik han flasken igen senere. Vis mere Brian Ingberg har sikret sin kælder ekstra grundigt nu. For to år siden stjal en indbrudstyv en vodkaflaske fra hans museum, som han forklarer er cirka otte millioner kroner værd. Heldigvis fik han flasken igen senere.

Derfor var det også heldigt, at den uvurderlige vodka dukkede op igen på en byggeplads. Der var en enkelt bule i flasken, men ellers er den tilbage i samlingen.

»Bulen har sådan set ikke forringet værdien, da den jo egentlig bare bidrager til historien om flasken,« siger Brian Ingberg om sin museumsgenstand, som ud over guld og sølv også er bygget af læder fra en bil fra det første Monte Carlo-racerløb og har samme bils kølerfigur som prop.

Formel B var ikke den eneste restaurant, som fik stjålet dyre vine i weekenden. Sushirestauranten Anaba fik stjålet champagne og vin for cirka 60.000 kroner fra deres lager.

Begge restauranter er forsikrede.