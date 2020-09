Tre unge mænd, der mistænkes for at stå bag et overfald i et S-tog, bliver nu efterlyst.

Det er ikke lykkedes Nordsjællands Politi at finde frem til de tre unge mænd – og derfor beder man nu offentligheden om hjælp.

De tre unge mænd, der efterlyses på de offentliggjorte billeder, mistænkes for at stå bag et overfald i S-togslinjen A i retning mod Køge klokken 01.53 natten til søndag 28. juni.

På det tidspunkt befandt toget sig mellem Birkerød og Holte Station.

Her ses et billede af den mistænkte gerningsmand A. Foto: Nordsjællands Politi

De tre unge mænd tog ifølge politiet kontakt til en 20-årig, ung mand – og efter 'en kort ordveksling' overfaldt den ene af de mistænkte gerningsmænd ham.

Den 20-årige blev tildelt flere spark og slag.

Både i hovedet og på kroppen.

»Det er i forbindelse med efterforskningen ikke lykkedes Nordsjællands Politi at finde frem til gerningsmændene. Derfor offentliggøres der nu signalement og billeder af de tre mænd i håb om, at nogen kan genkende dem og vil henvende sig til Nordsjællands Politi med oplysninger om, hvem mændene er,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Her ses et billede af den mistænke gerningsmand C. Foto: Nordsjællands Politi

De tre mistænkte mænd beskrives således:

Gerningsmand A: Mand, dansk af udseende, hvid i huden, cirka 175-180 centimeter høj, omkring 18-20 år. Han havde halvlangt mørkt hår, der var redt tilbage og kort i siden. Han var iført en hvid t-shirt, sort bæltetaske over venstre skulder, hvori der hang en hvid trøje, denimbukser og sorte sko med hvid sål.

Gerningsmand B. Mand, dansk af udseende, hvid i huden, cirka 180-185 centimeter høj, omkring 18-20 år. Han havde kort leverpostejsfarvet krøllet hår. Han var iført en grå trøje, sort bæltetaske over venstre skulder, sorte shorts og hvide sko.

Gerningsmand C. Mand, dansk af udseende, hvid i huden, cirka 180-185 centimeter høj, omkring 18-20 år. Han havde kort lyst hår. Han var iført en grå trøje, sorte bukser og hvide sko.

Hvis du har oplysninger om, hvem de tre mænd på billederne er, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.