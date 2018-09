Midt- og Vestsjællands Politi er igang med en større politiaktion, hvor broer og veje er lukket ned, skriver politiet på Twitter.

Den svenske avis Aftonbladet skriver, at aktionen skyldes en kidnapning, men det er ikke bekræftet.

En kilde har sagt til den svenske avis Aftonbladet, at aktionen på sjælland skyldes en svensk indregistreret Volvo,og politiet har bekræftet det.

Politiet har også lukket færgeruterne Rødby- Puttgarten, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg ned.

Politiaktion lukker færgefarten ved Helsingør, fredag den 28. september 2018. Større politiaktion er i gang. Broer og færger til og fra Sjælland lukket, ifølge Københavns Politi på Twitter. (foto: Keld Navntoft/Scanpix 2018) Foto: Keld Navntoft Vis mere Politiaktion lukker færgefarten ved Helsingør, fredag den 28. september 2018. Større politiaktion er i gang. Broer og færger til og fra Sjælland lukket, ifølge Københavns Politi på Twitter. (foto: Keld Navntoft/Scanpix 2018) Foto: Keld Navntoft

Øresundsbroen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Øresundsbroen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Københavns Politi har oplyst på twitter, at de er ved at gøre klar til at åbne Øresundsforbindelsen og Københavns Hovedbanegård.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse.

»Københavns Politi efterlyser i forbindelse med en aktuel efterforskning en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546. I køretøjet befinder sig formentlig 3 personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet.«

»Vidner, som observerer køretøjet skal straks kontakte politiet på 112. Det er vigtigt, at man ikke selv forsøger at kontakte personerne, men blot observerer og melder det man ser til politiet.«

Politiaktion ved Øresundsbroen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Politiaktion ved Øresundsbroen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT