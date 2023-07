Lørdag blev et mangeårigt medlem af Hells Angels bisat på Vestre Kirkegård.

Og derfor var hundredevis af HA-rockere mødt op til cermonien for at tage afsked med medlemmet, der var tilknyttet en af klubbens afdelinger på Amager.

Det viser flere billeder fra kirkegården og Københavns Politi bekræfter det også til B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi har været derude og det hele er gået stille og rolig,« lyder det fra politikredsen og tilføjer, at man var der mest for at styre trafikken.

Billeder viser hvordan hundredevis af rockere på motorcykler kørte i kortegekørsel på Amager.

Ifølge B.T.s oplysninger var over 700 mennesker til begravelsen.

Det mangeårigt medlem af Hells Angels omkom i en voldsom trafikulykke i det nordlige Tyskland tilbage i juni.

Ulykken fandt sted på rute 2002 syd for Puttgarden i Slesvig-Holsten, og billeder dengang viste en totalskadet personbil og ødelagt motorcykel med vragrester spredt på jorden.

JydskeVestkysten skrev på daværende tidspunkt, at motorcyklisten blev fundet godt ti meter fra selve uheldsstedet i en grøft ved siden af hovedvejen.

Redningsfolkene kæmpede for rockerens liv, men hans kvæstelser var for alvorlige.

Føreren af personbilen og en passager slap uskadt fra ulykken.

