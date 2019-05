Selv om det er fire år siden, at britisk-indiske Sanjay Shah blev udpeget som bagmand i tyveriet af 12,6 milliarder danske skattekroner, lever han i dag et liv i absolut luksus blandt verdens rigeste.

B.T. er taget til Dubai for at beskrive hans liv og for at forsøge at opklare, hvor pengene er blevet af.

Kapitel et:

I videoen kan du se første afsnit af jagten på storsvindleren Sanjay Shah i Dubai, der blev udpeget som bagmand i tyveriet af 12,6 milliarder skattekroner. Fotograf og tilrettelægger: Camilla Bøgeholt Lund / Redigering: Andreas Ekman Vis mere

Læs artiklen her.

Kapitel to:

I videoen kan du se andet afsnit af jagten på storsvindleren Sanjay Shah i Dubai, der blev udpeget som bagmand i tyveriet af 12,6 milliarder skattekroner. Fotograf og tilrettelægger: Camilla Bøgeholt Lund / Redigering: Andreas Ekman Vis mere

Læs artiklen her.

Kapitel tre:

I videoen kan du se tredje afsnit af jagten på storsvindleren Sanjay Shah i Dubai, der blev udpeget som bagmand i tyveriet af 12, 6 milliarder skattekroner. Fotograf og tilrettelægger: Camilla Bøgeholt Lund / Redigering: Andreas Ekman Vis mere

Læs artiklen her.

Kapitel fire:

I videoen kan du se fjerde afsnit af jagten på storsvindleren Sanjay Shah i Dubai, der blev udpeget som bagmand i tyveriet af 12, 6 milliarder skattekroner. Fotograf og tilrettelægger: Camilla Bøgeholt Lund / Redigering: Andreas Ekman Vis mere

Læs artiklen her.