Tidligere juridisk chef i PET mener, at Jakob Scharf har videregivet fortrolige oplysninger i bogprojekt.

København. Har du læst bogen?

- Ja.

Har tiltalte efter din opfattelse videregivet fortrolige oplysninger?

- Ja.

Jakob Scharfs højre hånd fra sin tid i Politiets Efterretningstjeneste (PET), daværende juridisk chef Lykke Sørensen, svarer krystalklart og uden tøven, da hun fredag afgiver forklaring i Københavns Byret.

Her er hun indkaldt for at vidne i straffesagen mod sin tidligere chef.

Jakob Scharf er tiltalt for i bogen "Syv år for PET" at have røbet fortrolige oplysninger om tjenestens arbejdsmetoder, samarbejdspartnere, kildearbejde og operationer, fremgår det af det 16 sider lange anklageskrift.

Hovedpersonen selv nægter sig skyldig. Men den daværende juridiske chef, som Jakob Scharf i sin tid selv ansatte, mener altså, at han er gået for langt.

Situationen er imidlertid den, at Lykke Sørensen selv er underlagt tavshedspligt. Af den grund ønsker hun ikke direkte at besvare spørgsmål om de - ifølge anklagemyndigheden - farlige passager i bogen.

- Det kan jeg ikke svare på af hensyn til min tavshedspligt, siger vidnet igen og igen, når sagens anklagere spørger ind til oplysninger i bogen.

Ved det seneste retsmøde i sagen vidnede den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, mod sin forgænger.

Blandt andet fortalte han, at han efter Scharfs bogprojekt har brugt mange timer på at forsøge at genoprette tilliden til andre landes efterretningstjenester.

Der er afsat 15 retsdage til sagen i Københavns Byret. Fredagens retsmøde er det fjerde.

