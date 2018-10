Tidligere juridisk chef i PET mener, at Jakob Scharf har videregivet fortrolige oplysninger i bogprojekt.

København. Har du læst bogen "Syv år for PET"?

- Ja.

Har tiltalte efter din opfattelse videregivet fortrolige oplysninger?

- Ja.

Jakob Scharfs højre hånd fra tiden i Politiets Efterretningstjeneste (PET), daværende juridisk chef Lykke Sørensen, svarer krystalklart og uden tøven, da hun fredag afgiver forklaring i Københavns Byret.

Her er hun indkaldt for at vidne i straffesagen mod sin tidligere chef.

Jakob Scharf er tiltalt for i bogen "Syv år for PET" at have røbet fortrolige oplysninger om tjenestens arbejdsmetoder, samarbejdspartnere, kildearbejde og operationer, fremgår det af det 16 sider lange anklageskrift.

Hovedpersonen selv nægter sig skyldig. Men den daværende juridiske chef, som Scharf i sin tid selv ansatte, mener altså, at han er gået for langt.

Eksempelvis mener hun tilsyneladende, at den tidligere PET-chef træder forkert i et afsnit om jagten på terroristen David Headley. I 2009 planlagde han et angreb på Jyllands-Posten.

I bogen beskriver Scharf, hvordan PET-agenter overtalte en kvindelig studerende til at udlåne sin Nørrebro-lejlighed til Headley, så de kunne installere overvågning i boligen.

Den udtalelse kan potentielt bringe kvinden i fare, mener anklagemyndigheden. Og den vurdering synes Lykke Sørensen at dele.

- Helt grundlæggende handler det om at beskytte mennesker, som hjælper PET. I sidste ende kan personer komme i fare, hvis vi ikke kan beskytte deres identitet, siger den tidligere juridiske chef.

Hun fremhæver også det uhensigtsmæssige i at frigive oplysninger modtaget fra andre tjenester uden deres godkendelse, sådan som Scharf gør i bogen. Også selv om oplysningerne kan forekomme ufarlige.

- Den værst tænkelige situation er, at man ikke længere modtager oplysningerne, siger Lykke Sørensen.

Når Scharf nægter sig skyldig, sker det blandt andet med henvisning til, at mange af de oplysninger, han omtaler i bogen, allerede har været fremme.

Ved det seneste retsmøde i sagen vidnede den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, mod sin forgænger.

Ifølge ham har Scharfs bogprojekt betydet, at han har måttet bruge mange timer på at forsøge at genoprette tilliden til andre efterretningstjenester.

Står det til anklagemyndigheden, skal Jakob Scharf idømmes fængsel for sine påståede brud på tavshedspligten. Desuden skal overskuddet fra bogen - foreløbigt knap 400.000 kroner - konfiskeres.

Der er afsat 15 retsdage til sagen i Københavns Byret. Fredagens retsmøde er det fjerde. Dommen ventes 28. november.

/ritzau/