Tidligere PET-chef Jakob Scharf bliver onsdag spurgt ind til citater i bogen "Syv år for PET".

Igen og igen fortæller den tidligere PET-chef Jakob Scharf onsdag i retten, at han ikke videregav fortrolige oplysninger i bogen "Syv år for PET", der blev udgivet i 2016.

Når en efterforskning står på, kan der være særlige hensyn til at holde kortene tæt på kroppen, men samme hensyn gælder ikke, når sagen er afsluttet, forklarer han blandt andet.

Det gælder eksempelvis, når han i bogen fortæller om PET's samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste CIA i en terrorsag, der er kendt som Glasvejssagen.

- Der gælder nogle særlige hensyn, når man sidder midt i en efterforskning, siger han i Københavns Byret.

- Helt anderledes kan det forholde sig, når efterforskningen og straffesagen er afsluttet. På det tidspunkt, hvor du har en efterforskning, forsøger du stadig at holde kortene tæt til kroppen.

For en uge siden skulle Jakob Scharf for første gang svare på spørgsmål i retten om anklagerne imod ham. Her slog han fast, at han kun vil stå på mål for passagerne i bogen, som er omgivet af citationstegn.

Anklagerne i sagen, Sonja Hedegaard og Jakob Berger Nielsen, blev dog ikke færdige med at stille spørgsmål, og onsdag fortsatte den lange afhøring af den tidligere PET-chef.

Anklagemyndigheden har fundet 28 passager i bogen, hvor den mener, at Scharf overtrådte sin tavshedspligt.

Blandt andet, når Scharf fortæller om, hvordan PET har brugt paskontrol i lufthavnen til at kigge nærmere på folks bagage uden at afsløre, at det er efterretningstjenesten, der kigger.

- Det har ikke på noget tidspunkt været en fortrolig oplysning, at man kan gennemføre en fortrolig ransagning i lufthavnen, siger Scharf.

Heller ikke et citat om, at det var svært for PET at lave aflytninger af en dansk-marokkaner var fortrolig, mener han.

- Den helt generelle oplysning om, at man har anvendt spionudstyr i forbindelse med en konkret sag, der er afsluttet, er helt klart ikke en fortrolig oplysning, siger den tidligere PET-chef.

Han siger dog, at han ikke nærmere vil kunne udtale sig om, hvordan udstyret blev brugt.

Anklagerne kræver Scharf idømt fængsel for udtalelserne til bogen, som er skrevet af journalist Morten Skjoldager.

/ritzau/