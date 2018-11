Et tip fra "amerikanerne" er en forbudt oplysning i bogen "Syv år for PET", siger anklager i byretten.

Selv når en oplysning om PET tidligere har været fremme i pressen eller i en åben straffesag, er der ikke fri bane for en tidligere PET-chef til at tale om den.

Det er faktisk en overtrædelse af straffeloven, hævder to anklagere fredag i Københavns Byret i sagen mod Jakob Scharf.

Han er tiltalt for 28 brud på tavshedspligten ved at udtale sig til bogen "Syv år for PET". Hans spillerum er uhyre snævert, påstås det.

- Enhver bekræftelse eller gengivelse af oplysninger kan være et brud på tavshedspligten, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

- Det gælder, fordi man dermed fortæller, hvordan PET vægter en oplysning, og hvordan man disponerer i relation til den, siger han.

Også at fortælle om PET's samarbejde med andre lande er forbudt, hævdes det.

Bogen beskriver blandt andet Glasvejssagen om et forsøg på at fremstille bomber.

At det afgørende tip kom fra USA har været fremme i New York Times og har også været omtalt i en høring i senatet i Washington.

Jakob Scharf citeres i bogen for, at "under et møde med amerikanerne sagde de til mig, at det for dem var en kæmpe operation og en meget vigtig sag, som den amerikanske præsident blev orienteret om i sine regelmæssige briefinger af CIA".

Hverken artiklen i den amerikanske avis eller høringen ændrer på, at det er en fortrolig oplysning, at der blev samarbejdet, mener den anden anklager, Sonja Hedegaard.

- Også bare oplysningen om "amerikanerne" er problematisk, siger hun.

I retten har Scharf afvist, at han nævnte CIA for bogens forfatter, journalist Morten Skjoldager. Det er utroværdigt, mener hun.

Byretten skal også lægge mærke til, at Lykke Sørensen, PET's tidligere juridiske chef, som vidne har sagt, at oplysningen er omfattet af tavshedspligten, lyder opfordringen.

- Lykke Sørensen var tiltaltes selvvalgte juridiske chef i PET. Hun burde om nogen være tiltaltes bedste ven. Hun gav klart udtryk for, at tiltalte ikke har holdt sig inden for tavshedspligten, siger anklageren.

Hun påpeger også et opsigtsvækkende holdningsskift hos Scharf.

Da han sad i chefstolen, ville han ikke bekræfte samarbejdet med USA om Glasvejssagen.

I et tidligere retsmøde har Scharf sagt, at han i sin tid i PET ikke var stødt på en regel eller en sædvane, som forbyder snak om samarbejde med andre landes efterretningstjenester.

Dette slår den anden anklager, Jakob Berger Nielsen, også ned på:

- Det ser ud, som om tiltalte har glemt, at han ikke er ansat i PET længere. Jeg synes faktisk, det er lidt foruroligede, at en tidligere PET-chef har et sådant standpunkt så kort tid, efter at han har forladt PET, siger han.

"Fuldstændig uforsvarligt", lyder hans karakteristik af Jakob Scharfs samarbejde med journalisten.

- Tiltalte har været ekstremt uforsigtig. At sidde 50 timer over for en journalist, som gennem en mangeårig dækning af området har haft adgang til mange oplysninger - med den præmis, at man må citere tiltalte for alt!

I næste uge vil anklagerne give byretten et forslag til den straf, som Jakob Scharf efter deres mening bør idømmes. Derefter vil forsvareren argumentere for frifindelse.

