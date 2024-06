Politiet udtrykte bekymring for 15-årig pige, som forlod sit hjem for to dage siden. Hun er hjemme igen.

En 15-årig pige fra Løgumkloster er vendt hjem til bopælen i god behold efter at have været savnet siden onsdag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

Pigen blev fredag efterlyst offentligt med navn og billede, og politiet udtrykte i den forbindelse bekymring for pigen.

Kort efter klokken 17 fredag skriver politiet på X:

- Pigen er for kort tid siden kommet hjem til bopælen i god behold.

/ritzau/