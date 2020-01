Både skibe og en helikopter har siden søndag eftermiddag ledt efter en 30-årig mand i havet ud for Sæby.

En redningsaktion efter en savnet person i Nordjylland er søndag aften indstillet. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Det er ikke lykkedes at finde manden, og det får politiet til at mene, at manden er druknet, oplyser det.

- Vi ved, at helikopteren har været det hele igennem herude - hele det område hvor han umiddelbart kunne være, og der er han ikke i overfladevandet, siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Politiet tilføjer, at det er det kolde vand samt information om, at manden ikke bar redningsvest eller overlevelsesdragt, der får politiet til at mene, at han er druknet.

- Det er det, vi formoder. Ellers havde ikke indstillet eftersøgningen, siger vagtchefen.

Eftersøgningen blev igangsat, efter at en båd med to mænd om bord kæntrede søndag eftermiddag.

Politiet oplyser, at de to personer er lokale fra området og var ude at jage, da båden begyndte at trække vand ind.

Båden var herefter sunket, og det lykkedes den ene person - en 34-årig mand - at svømme i land, mens en 30-årig mand stadig savnes.

Under redningsaktionen har både skibe og en redningshelikopter ledt efter manden i havet ud for Sæby.

Den 34-årige mand har det efter omstændighederne godt, oplyser politiet.

Manden siger, at de to kammerater havde to redningsveste med sig i båden. Han havde sin på, men han er usikker på, hvorvidt hans ven, der nu savnes, bar sin redningsvest, oplyser politiet.

Politiet blev alarmeret klokken 15.22, da en person på land fik øje på en mand i vandet. Men der var der allerede gået et stykke tid, siden de to personer var røget over bord.

Søndag eftermiddag forklarede vagtchef Jess Falberg, at den ene person havde svømmet næsten en kilometer for at komme i land.

- Og det tog i hvert fald en halv time hvis ikke mere.

- Anmelderen var også lige selv kort i vandet for at hive manden op, lød det fra vagtchefen.

I forbindelse med eftersøgningen har politi og redningstjenesten fundet vraggods fra båden.

Desuden har redningsmandskabet fundet den anden redningsvest i vandet, hvilket tyder på, at den savnede enten selv har mistet sin vest - eller ikke haft den på, oplyser politiet.

/ritzau/