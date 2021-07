En 68-årige sejler, som har været savnet siden fredag, er fundet død.

Det oplyser Nordjyllands Politi mandag aften og tilføjer, at der formentlig er tale om en drukneulykke.

Den 68-årige har ikke givet lyd fra sig siden fredag aften, hvor han satte sig i en jolle for at sejle ned til en havn syd for Sæby.

Politiet og beredskabet igangsatte søndag aften en større eftersøgning af den 68-årige mand. Manden havde en mobiltelefon med, men der havde ikke været forbindelse til den siden fredag aften.

Både og dykkere ledte i et større område ud til Læsø og ned til Anholt.

Sent søndag aften fandt redningsfolk den 68-åriges jolle ved Aså, hvor den var sunket.

Mandag blev han så fundet i vandet omkring Sæby, Lyngså og Voerså.

De pårørende er underrettet.