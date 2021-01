En 46-årig kvinde fra Helsinge, som sidst gav livstegn fra sig 6. januar i år, er onsdag formiddag fundet død ved Valby Hegn i Helsinge.

Nordsjællands Politi indstiller derfor eftersøgningen af kvinden.

Der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.



Nordsjællands Politi takker borgerne for deres hjælp med at gennemsøge haver og skure i området i forbindelse med efterlysningen af kvinden.

Ligeledes takkes for at have delt efterlysningen på de sociale medier og andre relevante steder.

Da der ikke umiddelbart ligger en kriminel handling bag dødsfaldet, har Nordsjællands Politi ikke yderligere kommentarer til sagen.

De pårørende er blevet underrettet.