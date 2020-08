En større eftersøgning efter to turister, der var forsvundet i vandet, er afblæst. De var på restaurant.

En større eftersøgning efter to personer i vandet ved Rømø er torsdag aften endt godt, da eftersøgningen skyldtes en misforståelse.

Flere både og en helikopter blev sat ind i eftersøgningen, da andre strandgæster havde bemærket de to gå nøgne i vandet, og flere timer senere ikke var vendt tilbage. Deres tøj lå stadig på stranden.

Politiet frygtede, at de var kommet galt afsted og iværksatte en eftersøgning.

Men kort efter klokken 20 kunne eftersøgningen afblæses.

- De var kommet i land og havde været på restaurant for at spise middag, fortæller vagtchef Karsten Høi fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to personer havde givet besked til dem, de var på stranden med, at de ville forlade stranden for at få noget at spise.

- Men dem, de fortalte det til, gik selv fra stranden, og ingen andre havde set dem komme op af vandet, siger vagtchefen.

De to var fuldt påklædt i restauranten.

- De har åbenbart haft noget ekstra tøj med, konstaterer Karsten Høi.

/ritzau/