Efterforskning af drabssag fra 1993 har ført til endnu et dansk drabsoffer. Mistænkt er anholdt i Brasilien.

I en helt usædvanlig sag har Københavns Politi fået identificeret et drabsoffer fra 1992 i Portugal som en 28-årig dansker, der forsvandt samme år.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

28-årig Henrik Behrendt Larsen blev sidst set i Holland i juni 1992. Siden har han været savnet.

Men nu har nye undersøgelser af et lig, der 22. juli samme år blev fundet i Portugal vist, at der er tale om Henrik Behrendt Larsen.

Det er efterforskningen af drabet i 1993 på en anden dansker - den 37-årige Erik Højer Christensen - i det sydeuropæiske land, der fik politiet til at undersøge liget fra året før nærmere.

Eriks Højer Christensen blev efter drabet parteret med en fukssvans. Hans underkrop blev efterfølgende fundet i et skovområde ved Amarente øst for havnebyen Porto. Resten af liget er aldrig blevet fundet.

Mistanken rettede sig hurtigt mod en anden dansker, Rasmus Kierkegaard Kristiansen, som tilsyneladende havde kontakt med Højer Christensen i Portugal.

Politiet har ikke villet oplyse nærmere om mistanken mod Kierkegaard Kristiansen.

B.T. skrev for nylig, at han forud for drabet kørte med Højer Christensen fra England, hvor sidstnævnte boede, til det nordlige Portugal. Her skulle det senere drabsoffer have planer om at sælge brugte, tyske luksusbiler.

Men ifølge tidligere oplysninger i pressen tog Højer Christensen til Porto for at møde en person ved navn "Kirk", fordi de to skulle drøfte udgivelsen af en bog, som Højer Christensen var i færd med at skrive.

Året efter drabet modtog Danmarks Radio et videobånd og et brev. Det skete, samtidig med at der blev bragt en række reportager om drabet på Højer Christensen.

Båndet viste den drabssigtede Kirkegaard Kristiansen i tilsyneladende luksuriøse omgivelser, hvor han bedyrede sin uskyld.

På det tidspunkt var han internationalt efterlyst for drabet.

Allerede kort tid efter drabet havde dansk politi en teori om, at Kierkegaard Kristiansen var gået under jorden i Sydamerika, og i starten af februar i år skrev B.T., at han er blevet anholdt i Brasilien.

I forbindelse med efterlysningen for drabet blev Rasmus Kierkegaard Kristiansen også sat i forbindelse med sin tidligere kollega Henrik Behrendt Larsen forsvinden året før.

Men først nu er det altså slået fast, at også Henrik Behrendt Larsen blev dræbt.

Oplysningen har ramt familien hårdt.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen fra Københavns Politi om, at vores elskede søn og bror, Henrik Behrendt Larsen, er død og identisk med den person, der blev fundet dræbt i Portugal i sommeren 1992, skriver hans familie i en mail.

- År er gået med stor uvished, hvilket vi ikke har kunnet få til at passe med det billede, vi har af ham som en meget kærlig og omsorgsfuld søn og bror, som ikke ville gøre sine kære ondt ved at forsvinde og aldrig give lyd fra sig.

/ritzau/