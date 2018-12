Onsdag forsvandt 76-årige Ove Hjorth fra et plejecenter på Bornholm. Han er nu fundet i god behold.

Den 76-årige Ove Hjorth, der onsdag eftermiddag forsvandt fra et plejecenter på Bornholm, er fundet i god behold i Køge.

Det oplyser Bornholms Politi.

I første omgang appellerede politiet til lokale om at se efter den savnede i udhuse og garager.

Normalt vandrer Ove Hjorth omkring i Arnager og Nylars, og det er ikke usædvanligt med lange gåture fra hjemmet på Nylars Plejecenter.

Men onsdag viste det sig, at han efter alt at dømme havde taget færgen til Køge. En passager kontaktede politiet og oplyste, at hun havde siddet ved siden af ham på færgen.

Det fik torsdag politiet til også at bede sjællænderne holde øje med ham. Og det gav altså pote.

- Han er blev fundet i Køge, og han er i god behold, siger vagthavende hos Bornholms Politi.

/ritzau/