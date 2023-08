En 85-årige mand, som har været forsvundet i to døgn, er fundet død.

Det oplyser Fyns Politi på X.

Her skriver de, at han er omkommet som følge af et ulykkestilfælde.

Fyns Politi har ledt efter manden i to døgn.

Lørdag blev det besluttet, at man ville tage helikopter og droner i brug i forbindelse med eftersøgningen, som altså nu har fået en trist afslutning.

De pårørende er underettet.