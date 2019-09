23-årige tyske Nathalie Minuth, der har været eftersøgt siden den 23. august, er onsdag fundet død.

Ifølge det tyske medie Nordbuzz.dk var det en hundelufter, der fandt liget få kilometer fra den dansk-tyske grænse.

Nathalie Minuth forsvandt den 17. august fra sit hjem i Stadum, der ligger få kilometer syd for Tønder. Den 23. august blev hun efterlyst i Danmark og Tyskland.

Knap en uge senere blev en 46-årig lastbilchauffør anholdt under mistanke for at have slået den 23-årige kvinde ihjel.

På trods af en massiv eftersøgning på og omkring mandens gård i byen Humtorp tre kilometer fra grænsen, lykkedes det dog ikke politiet at finde Nathalies lig.

I stedet blev det altså en hundelufter, der tilfældigt fandt frem til liget under en gåtur få kilometer fra gården.

Inden hun blev meldt savnet, tog Nathalie Minuth bussen fra Stadum til Schafflund i Slesvig-Holsten. Her blev hendes identitetspapirer siden fundet af politet.

Den mistænke skal angiveligt have forholdt sig tavs siden sin anholdelse.



Politiet vil - ifølge det tyske medie - på nuværende tidspunkt ikke kommentere, hvordan hun blev dræbt.