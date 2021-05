Der er fortsat ikke noget spor efter 31-årige Dennis Tingskov, der nu har været forsvundet i mere end en uge.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter lørdag eftermiddag.

'Tak for alle jeres henvendelser, vi savner desværre stadig Dennis og håber stadig, at vi finder ham i god behold', lyder det i opslaget udsendt af politikredsen.

Dennis Tingskov forlod fredag i forrige uge sit opholdssted i Tinglev.

Han er afhængig af medicin, som han har efterladt sig.

'Vi har formodning om, at han stadig befinder sig i eller ved Tinglev og anmoder derfor beboere i området om at tjekke udhuse, haver og lignende,' lød det fra politiet tirsdag aften.

Og trods henvendelser er det altså ikke lykkedes at finde frem til Dennis Tingskov. Et vidne mener blandt andet at have set Dennis Tingskov mandag ved en Statoil i Rødekro omkring klokken 12.30.

Den savnede Dennis beskrives som: 160 cm høj og spinkel af bygning med mellemlangt, lyst hår.

Han har rødlige skægstubbe og ingen tænder. Hans påklædning er ukendt, men han går som regel i løstsiddende tøj.

Hvis du ved noget, som kan gavne politiet i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.