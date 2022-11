Lyt til artiklen

Det stod hurtigt klart, at branden i frisørsalonen var påsat.

Og der ventede ikke efterforskerne i Københavns Politi historiens mest indviklede opklaringsarbejde for at finde de unge gerningsmænd.

Blandt andet fordi de havde købt for 300 kroner benzin og hældt den i plastikdunke på den nærmeste tankstation.

Det skete kun 35 minutter før ildspåsættelsen, og parret havde betalt for de 20,28 liter benzin med den enes betalingskort.

Det kom onsdag frem i byretten på Frederiksberg.

Her stod to store drenge på 16 og 17 år tiltalt for ildspåsættelsen tidligt om morgenen 19. april i år på hjørnet af Tomsgårdsvej og Ringertoften i Københavns Nordvest-kvarter.

Da frisørsalonen ligger i bunden af en beboelsesejendom med lejligheder til 4. sal oven over, er de to unge tiltalt for forsøg på overtrædelse af straffelovens meget strenge paragraf 180.

Den kan udløse fængsel i op til på livstid, hvis ildspåsætteren har indset eller accepteret risikoen for, at andres liv udsættes for overhængende fare.

»Vi vidste godt, at der boede folk lige oven på. Men vi tænkte, at kl. 05.45 var folk lige stået op og desuden gik der håndværkere lige over for bygningen, som ville ringe efter brandfolkene, når branden startede,« forklarede den nu 17-årige med meget lav stemme, da han afgav forklaring i retten.

»Desuden ligger brandstationen (Tomsgården, red.) kun et minut derfra, så ingen mennesker ville jo komme noget til,« tilføjede han.

En beboer fra lejligheden lige over den udbrændte frisørforretning var indkaldt som vidne. Hun kunne fortælle, at hendes vækkeur nærmest ringede samtidig med det, som viste sig at være gerningstidspunktet.

»Jeg hørte et stort brag, som jeg troede kunne være et betonelement, der var væltet på byggepladsen overfor. Da jeg rejste mig fra sengen for at se ud af vinduet, kunne jeg se, at der kom røg op fra gulvet ved radiatoren i stuen. Ikke flammer, kun røg. Så vækkede jeg min kæreste og ringede til Alarmcentralen, som rådede os til at komme ud af lejligheden med det samme,« forklarede den unge kvinde.

Beboeren over frisørsalonen var netop vågnet, da hun opdagede, at der kom røg op gennem gulvet ved radiatoren i hendes stue. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen

I alt nåede omkring 50 beboere i ejendommen at blive evakueret på grund af den påsatte brand, som brandvæsenet dog forholdsvis hurtigt fik slukket. Men frisørsalonen nåede at udbrænde.

»Jeg var blevet spurgt om at sætte ild på frisøren aftenen inden af en mand, som jeg ikke tør nævne navnet på. Jeg ville få penge til benzin og et par tusinde kroner som betaling for at gøre det. Han sagde, at jeg skulle hælde benzin ud på væggene og gulvet i frisørsalonen. Jeg havde egentlig ikke lyst til at gøre det, men spurgte samme aften min kammerat om han ville være med til at tjene nogle hurtige penge,« forklarede den nu 16-årige.

Begge de tiltalte erkender at have påsat branden ved at antænde benzin i frisørlokalet, men de vil kun erkende sig skyldige efter straffelovens mindre alvorlige paragraf 181 om at forvolde brand på fremmed ejendom, hvor man ikke har været klar over, at andres liv udsættes for overhængende fare.

Den ene tiltalte har også erkendt salg af en mindre mængde kokain.

Der ventes dom i sagen i næste uge.