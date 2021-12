En ung vinterbaders uheld natten til lørdag udløste fra morgenstunden en storstilet redningsaktion ved havnen i Skive.

»Klokken 07.12 fik vi en anmeldelse fra en vinterbader, der i en sauna ved et havneområde i Skive havde fundet en mobiltelefon og et håndklæde efterladt. Da man ikke kunne se nogen person i nærheden, sendte vi flere patruljer til området, ligesom der blev tilkaldt en redningshelikopter for at søge over vandet,« oplyser vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Det lykkedes dog politiet at finde frem til ejeren af mobiltelefonen, som viste sig at være en 20-årig mand fra Skive.

Han viste sig kort efter midnat at have været ude at vinterbade ved havnen sammen med en kammerat. Uheldigvis var han dog kommet til at smække sig ude fra saunaen, mens hans håndklæde og mobiltelefonen stadig befandt sig i saunaen.

»Derefter var han taget hjem og havde lagt sig til at sove under dynen, indtil vi fik fat i ham,« tilføjer politiets vagtchef.