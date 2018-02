Anklager Anders Lunden Kjeldsen kom på noget af en opgave, da han skulle føre en sag mod en 51-årig mand fra Næstved, der havde formastet sig til at placere et blåt udrykningsblik på taget af sin bil.

Han skulle henvise til en tidligere retspraksis på området, for at finde ud af, i hvilket område straffen skulle ligge. Og han måtte kigge langt tilbage, faktisk 85 år.

Anders Kjeldsen måtte helt tilbage til 1933 for at finde en sag, der - næsten - kunne sammenlignes med udrykningsblinket. Det skriver Sjællandske.

Dengang blev en mand idømt en både på 100 kroner for at tage en politiuniform på - og han var altså ikke betjent. Det svarer i nutidskroner til en bøde på 3.861 kroner.

Dagens dom blev dog ikke helt så voldsom. En bøde på 900 kroner blev det til, for at placere et blåt udrykningsblink på taget af hans mørkeblå Volkswagen Passat.

Den formastelige chauffør blev standset af en politibil, da han sidste år kørte på Fællesejevej i Næstved.

Det blå udrykningsblink virkede dog ikke, for ledningerne var klippet over.

Forklaringen lød, at han havde fundet det på en genbrugsstation, og at han nu var ved at teste, om magneten i bunden af blinket, var stærk nok til at kunne holde et flag.

Hvis den var det, ville han skaffe sig endnu et blåt blink. Så han kunne køre med flag på begge sider af bilen.

Retten fandt dog, at der var risiko for, at manden kunne blive forvekslet med politiet, og idømte ham derfor en bøde.