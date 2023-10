Landet er kun så småt begyndt at åbne efter en månedlang nedlukning. Forsamlinger på over 10 personer er stadig forbudte, og gammavarianten af covid-19 har netop meldt sin ankomst i Danmark.

Da et SAS-fly en aprileftermiddag i 2021 lander i Københavns Lufthavn er samfundet stadig bundet af utallige restriktioner. Blandt andet skal passagerer kunne fremvise negativ coronatest ved ankomst.

Men det kan 35 af de personer, der er om bord på flyet fra Mallorca, ikke, og dermed forbryder SAS sig mod loven, mener Københavns Politi, der har rejst tiltale mod det statsejede flyselskab.

Ikke blot for det ene tilfælde, men for 23 forskellige flyvninger i foråret 2021.

SAS mener modsat ikke, at man har gjort noget forkert, og man ser derfor frem til, at sagen skal behandles ved Københavns Byret. Et sted, der tidligere har dannet ramme om en juridisk sejr til flyselskabet.

B.T. har set nærmere på sagens anklageskrift, og heri bliver det beskrevet, hvordan flyselskabet igen og igen i perioden 7. marts til 5. maj 2021 skal have haft passagerer med, der altså ikke har kunnet fremvise en negativ coronatest ved landing på dansk grund.

I perioden er Danmark stadig slået omkuld af coronapandemien. Over 250.000 mennesker har trods foranstaltninger ifølge de officielle tal været smittet med virussen, og omtrent én procent har mistet livet med den.

Biblioteker, værthuse og restauranter får i april at vide, at de så småt må åbne, dog med den famøse 30- minuttersregel, og koncertstederne må kun have siddende gæster, da de åbner.

Det er også i denne periode, at Mette Frederiksen giver håndtryk til Israel og Østrig, da man aftaler at stå sammen om at etablere fabrikker, der skal producere covid-19-vacciner.

Samtidig står folk stadig i kø ved testcentrene, der nu er oppe på en kapacitet på 170.000 daglige test.

Ifølge Københavns Politi var der i alt 64 af SAS' passagerer, som ikke kunne fremvise sådan én ved ankomst til Danmark. En negativ én af slagsen.

Der er tale om rejsende med fly fra steder som Malaga, Oslo, Hamburg, Nice, Barcelona og Bruxelles. Og det ovennævnte eksempel med flyet fra Mallorca er dermed det mest voldsomme.

Som luftfartsoperatør skal SAS dermed have gjort sig skyldig i overtrædelse af den daværende bekendtgørelse, der omhandler netop et forbud mod at lande med passagerer uden negativ coronatest. Det skal koste en bøde, mener anklagemyndigheden.

SAS afviser dog blankt og forventer da også frifindelse i retten.

»Vi mener ikke, at vi har gjort noget forkert,« lyder det i et skriftligt svar fra den danske pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji.

B.T. har stillet en række spørgsmål til SAS vedrørende sagen. Opklarende spørgsmål om, hvorfor passagererne ifølge politiet har haft svært ved at stille med en negativ test, og om SAS' ansvar for som delvist statsejet selskab at overholde selvsamme stats regler.

Det har dog ikke været muligt at få et interview eller svar på alle spørgsmålene.

»Vi kan ikke udtale os specifikt om enkelte sager. SAS følger altid gældende regler,« fastslår Alexandra Lindgren Kaoukji dog og henviser i øvrigt til, at SAS i december 2021 ved Københavns Byret blev frifundet i en nærmest identisk sag.

Ikke desto mindre har Københavns Politi altså atter rejst tiltale. Anklageskriftet er dateret til juni 2022, og planen har været, at sagen skulle for retten i midten af september.

Retssagen er dog blevet udskudt til et endnu ukendt tidspunkt.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.