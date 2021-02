Tirsdag er der faldet som i sagen, hvor tidligere SAS-ansatte havde sagsøgt SAS for 147 millioner kroner.

En årelang strid om pensionstillæg mellem flyselskabet SAS og et par hundrede ansatte er endt tirsdag i Østre Landsret.

De ansatte har ikke fået medhold. De påstod, at SAS skyldte dem for et pensionstillæg, som blev sat ned i 2009. Kravet var 147 millioner.

Sagen går flere år tilbage. Gruppen af tidligere kabinefolk stævnede SAS 2012. De er organiseret i Fonden Live.

De pensionerede stewardesser og stewarder tabte sagen i Københavns Byret i december 2016. Her blev fonden pålagt at betale sagens omkostninger på omkring 2,7 millioner kroner.

Herefter ankede de afgørelsen, men heller landsretten mener, at der er grundlag for at dømme SAS.

/ritzau/