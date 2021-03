Nu er der faldet dom i en korruptionssag mod den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy. Han er skyldig, vurderer en fransk domstol mandag.

Den 65-årige Nicolas Sarkozy, som styrede Frankrig fra 2007 til 2012, er helt konkret dømt for at have bestukket dommeren Gilbert Azibert i 2014 i forbindelse med en anden sag, hvor Sarkozy blev efterforsket for ulovlig finansiering under en valgkamp.

Gilbert Azibert er også tiltalt i sagen.

Og det er en hård straf, der følger med en sådan forbrydelse.

Straffen lyder på tre års fængsel, hvoraf to af dem er betinget. Det skriver nrk.no.

Sarkozy har dog hele tiden nægtet sig skyldig.

Anklagerne er baseret på telefonaflytninger mellem Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog, som politiet har foretaget.

Her fremgår det, at Sarkozy har forsøgt at love dommeren en eftertragtet post i Monaco til gengæld for information om den såkaldte Bettencourt-sag.

Og det er netop, hvad Sarkozys sag om ulovlig finansiering i forbindelse med en valgkamp kaldes. Her er han tiltalt for at have taget imod ulovlige kampagnebidrag fra den ekstremt velhavende forretningskvinde Liliane Bettencourt.

En sag, som endnu ikke er afsluttet, og som Sarkozy om lidt skal i retten for. Nemlig den 17. marts.