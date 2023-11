»Det er helt ulideligt, og jeg føler ikke, jeg kan komme videre med mit liv. Jeg har brug for en afslutning. Og nu ved jeg ikke, hvornår jeg får det.«

I over tre år har Sara Hansen ventet, ventet og ventet.

Ventet på, at hendes retssag skal skydes i gang ved Retten i Glostrup, hvor hun er forurettet i en voldssag.

Ad to omgange er sagen blevet berammet og fastlagt til at blive afsluttet. I henholdsvis 2022 og senest september 2023.

Men begge gange er sagen blevet aflyst og udsat på ubestemt tid af forskellige årsager.

»Det efterlader en masse frustration. Jeg føler ikke, jeg bliver hørt eller set. Og slet ikke taget hensyn til.«

»Det ødelægger mig, og jeg har ikke haft det godt. Jeg har meget angst, ptsd-lignende symptomer og et højt stressniveau. Det gør også, at det er ting, jeg ikke kan. Eksempelvis har jeg svært ved at passe et arbejde,« siger Sara Hansen.

Ventetid ved domstolene Retten i Glostrup oplyser, at berammelsestiden i straffesager hos dem ligger på mellem to og 70 uger. Og tidligere på året landede en undersøgelse om byretternes sagsbehandlingstider for straffesager i hele landet. Den konkluderede: I 2016 gik der i gennemsnit 111 dage fra, at anklagemyndigheden sendt sagen til retten, til at sagen gik i gang.

I 2021 gik der 196 dage.

Det er en stigning på 76,2 procent. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) sagde i januar til Ritzau, at de seneste års udvikling med 'stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider' ved landets domstole er "dybt bekymrende". Og det efterlader borgere i en 'urimelig venteposition', sagde han. I september besluttede regeringen at afsætte 1,8 milliarder kroner over fire år til de danske domstole. Beløbet skal nedbringe ventetiden ved domstolene ved at rekruttere flere mennesker og hænder, eksempelvis dommere, dommerfuldmægtige og kontorfunktionærer.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, er Sara Hansen forurettet i en voldssag, der skete i 2020.

Her er tre kvinder tiltalt for at have slået, sparket og truet hende med en 'kniv eller spids genstand', står det skrevet.

B.T. har talt med de tre tiltaltes forsvarsadvokater.

To af advokaterne oplyser, at deres klient nægter sig skyldige, mens den tredje ikke ønsker at kommentere forholdet til skyldsspørgsmålet. Alle noterer sig dog, at sagen har taget ekstraordinær lang tid.

Status er, at sagen tidligst kommer for retten en gang i 2024. Dermed nærmer vi os altså fire års ventetid.

Og for Sara Hansen betyder det, at hun efterhånden har mistet troen på systemet.

»Det er jo mega sørgeligt og ærgerligt. Men det er bare ulideligt at vente. Jeg får ikke lov at komme videre. Det sidder fast i mig og følger mig i hverdagen.«

»Når sagen er blevet aflyst, har jeg selv måttet tage kontakt. I september måtte jeg også selv opsøge, at sagen er overdraget til politiet. Så ofte sidder jeg bare som et stort spørgsmålstegn.«

Har du forståelse for, hvis der er omstændigheder, der gør, at retssager kan blive udskudt?

»Jeg havde forståelse første gang, da der på grund af corona manglede dommere. Men omvendt … jeg forstår ikke, at det skal tage så lang tid, før man finder en ny dato. Jeg prøver at forstå det. Men det er godt nok svært.«

»Jeg ville føle, at jeg kunne komme videre og lægge det bag mig, når sagen er slut. Så er der sat punktum. Men det sker bare ikke – og jeg kan ikke få fortalt, hvornår det sker.«

Som Sara selv siger, blev sagen aflyst første gang grundet for få dommere. Anden gang skete, fordi en af de tiltalte skal mentalundersøges, før retten kan tage stilling til sagen.

Hos Retten i Glostrup erkender man, at ventelisterne er for lange, at det tager for lang tid at finde nye datoer efter aflysninger – og at det påvirker de involverede parter, herunder Sara Hansen.

Det siger retspræsident ved Retten i Glostrup, Betina Heldmann, til B.T.:

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har oplyst, at regeringen fra næste år vil afsætte 1,8 milliarder kroner til landets domstole.

»Jeg vil gerne slå fast, at det er for dårligt. Som retssamfund kan vi ikke være tjent med, at det skal tage så lang tid. Det er grotesk, men kalenderen er simpelthen fyldt op.«

»Det er et spørgsmål om ressourcer.«

Nu er sagen blevet udskudt flere gange grundet forskellige omstændigheder. Men hvorfor skal det tage så lang tid, før man kan finde en ny dato?



»I en længere årrække har vi ikke haft tid til at behandle alle sagerne. Det skyldes karakteren af de sager, vi har i Glostrup. Vi har rigtig mange nævningesager og andre sager med tre dommere i hver enkelt sag. Hvis en sag for eksempel varer 20 dage, og der er tre dommere på sagen, bruger de tre dommere 60 dage på sagen, hvor de hver især kunne have siddet med for eksempel 40 halvdagssager. Men det er klart, at de ikke kan sidde med to sager på samme tid.«

»Og så er der en helt masse teknikaliteter, som jeg kunne snakke om i rigtig lang tid. Vi har ophobning af gamle sager modtager tillægsanklageskrifter til hele landet. Og jeg kunne blive ved med forklaringerne, men i bund og grund kan borgerne ikke være tjent med, at der er så lang sagsbehandlingstid, uanset hvad forklaringerne er.«

»Det kan vi ikke være bekendt over for de involverede.«

Regeringen har fra næste år afsat 1,8 milliarder kroner til domstolene, der skal være med til at nedbringe ventelisterne.

»Det er også noget, vi har råbt højt om i årevis. At nu er det gået mere end galt med behandlingstiderne. Derfor er vi lettede over, at der er blevet lyttet,« siger Betina Heldmann og tilføjer:

»Jeg håber, midlerne primært bliver udmøntet til retterne, så vi kan få udnævnt nogle dommere og ansat nogle kontormedarbejdere og dommerfuldmægtige, så vi kan få lavet sagerne. Men vi har bunker med gamle sager, som den tilførsel, der er på tale ikke løser helt. Det kommer til at tage år. Det er desværre heller ikke løst i 2028, tror jeg. Det er et langt sejt træk.«