Anthony Mark Patterson idømmes otte års fængsel for milliardbedrageri. 100 millioner kroner konfiskeres.

Retten i Glostrup har fredag idømt Anthony Mark Patterson otte års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner.

Den 52-årige brite dømmes derudover for forsøg på medvirken til bedrageri for lidt over en halv milliard kroner.

Patterson var tidligere tiltalt sammen med den formodede hovedmand, Sanjay Shah, og nægtede sig længe skyldig, men har nu fået sin sag afgjort separat efter at have tilstået at have bistået Shah med milliardbedrageriet.

Anthony Mark Patterson tilstod torsdag medvirken til bedrageri for 8,4 milliarder kroner. Foto: Jesper Andkjær/Ritzau Scanpix Vis mere Anthony Mark Patterson tilstod torsdag medvirken til bedrageri for 8,4 milliarder kroner. Foto: Jesper Andkjær/Ritzau Scanpix

Retten har samtidig konfiskeret 100 millioner kroner fra Patterson. Det er det beløb, Patterson i et retsmøde torsdag sagde, han tjente på at medvirke til bedrageriet.

66 af de 100 millioner står allerede på en deponeringskonto i Skatteforvaltningens navn i Danske Bank.

Retssagen mod Sanjay Shah begynder 11. marts.

Anthony Mark Patterson er den anden person, der er dømt for bedrageri med udbytteskat. 2. februar blev hans landsmand Guenther Klar idømt seks års fængsel for at have snydt statskassen for 320 millioner kroner. Klar har anket dommen. Han vil have sagen afvist, alternativt vil han frifindes.

/ritzau/