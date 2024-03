Anthony Mark Patterson, der er tiltalt for svindel med udbytteskat, har planer om at tilstå, oplyser advokat.

Anthony Mark Patterson, der har været tiltalt for sammen med Sanjay Shah at have medvirket til omfattende svindel med refusion af udbytteskat, vil tilstå.

Det oplyser hans advokat Henrik Stagetorn til Ritzau.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at der er berammet et retsmøde, hvor det skal afgøres, om han kan tilstå.

Ifølge Retten i Glostrups retslister står sagen til at blive gennemført som en tilståelsessag 26. februar 2024. Det er også planen, oplyser advokaten.

Anthony Mark Patterson er tiltalt for at være med til at svindle med udbytteskat sammen med den britiske finansmand Sanjay Shah.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra anklagemyndigheden hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det er to år siden, at der blev rejst tiltale i sagen mod Shah og Patterson. På det tidspunkt var ingen af dem dog til stede i Danmark, og i første omgang blev de efterlyst internationalt.

Patterson lod sig frivilligt udlevere fra Storbritannien i sommeren 2022, mens Sanjay Shah opholdt sig i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater. Her sad han fængslet frem til udleveringen i december.

