Justitsministeriet bekræfter i en pressemeddelelse onsdag, at svindeltiltate Sanjay Shah er udleveret til Danmark.

Shahs danske advokater har tidligere på dagen meldt ud, at Shah, som er hovedmistænkt i den store udbyttesag, lander i Kastrup lufthavn klokken 12.30 fra Dubai.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) kalder det »en meget god dag af være justitsminister«.

»Udleveringen er den foreløbige kulmination på flere års benhårdt og grundigt arbejde fra myndighedernes side for at sikre, at en af de formodede gerningsmænd i udbyttesagen kan retsforfølges i Danmark,« lyder det fra ministeren.

Shah er britisk statsborger, men har opholdt sig i Dubai i månedsvis.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtaler i pressemeddelelsen, at han er »mere end tilfreds med«, at det nu er lykkedes at få udleveret Shah.

Han kalder det »et vigtigt signal om, at man ikke kan opnå straffrihed ved at opholde sig i udlandet.«

Han tilføjer, at Skattestyrelsen »parallelt med udbyttesagens strafferetlige spor har anlagt over 500 civile søgsmål verden over med henblik på at få de mange milliarder tilbage til Danmark.«

Shah er mistænkt for at have været bagmand i udbyttesagen, hvor danske skatteborgere ifølge Skat er blevet snydt 12,7 milliarder kroner. Svindlen stod på fra 2012 frem til 2015, før det blev opdaget af Skat.

Ifølge danske myndigheder var svindlen nøje planlagt. Shah og en mand ved navn Anthony Mark Patterson skal have snydt sig til at få udbetalt milliarder af kroner i refusion i udbytteskat, selvom de aldrig har betalt udbytteskat.

Den danske stat har angiveligt brugt milliarder på at føre sager mod Shah og forsøge at kradse pengene ind.