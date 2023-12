Sanjay Shahs internationale advokat understreger, at man vil bruge alle juridiske muligheder i Danmark.

Sanjay Shah vil fortsætte med at betvivle, om han kan få en retfærdig rettergang i Danmark.

Det siger advokat Chris Waters, som er Sanjay Shahs internationale advokat, i en skriftlig kommentar.

- Hr. Shah fortsætter med at udfordre, om han kan få en retfærdig rettergang i Danmark, siger han.

Han understreger samtidig, at Sanjay Shah vil bruge alle sine juridiske muligheder i Danmark.

Onsdag bliver Sanjay Shah udleveret til Danmark fra De Forenede Arabiske Emirater.

Han er tiltalt for svindel med refusion af udbytteskat for omkring ni milliarder kroner.

På et pressemøde onsdag afviser justitsminister Peter Hummelgaard (S), at Sanjay Shah har noget at være bekymret for.

- Jeg synes ikke, han har grundlag for den tvivl. Det her er jo en alvorlig sag, og i alle alvorlige sager vil der følge politiske kommentarer. Men der er ikke nogen, der er skyldige, før de er dømt, siger han.

Sanjay Shahs danske forsvarsadvokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt, har forsøgt at få sagen afvist.

De har blandt andet henvist til en række politikeres udtalelser om sagen.

Retten i Glostrup har ikke fundet grundlag for, at sagen skal afvises på det grundlag.

Den afgørelse er kæret af advokaterne til Østre Landsret.

Det betyder, at Østre Landsret også skal tage stilling til, om Sanjay Shah kan få en retfærdig rettergang i Danmark.

Det er endnu uvist, hvornår landsretten forventer at kunne træffe en afgørelse.

Retssagen mod Sanjay Shah og hans medtiltalte Anthony Mark Patterson står til at starte 8. januar næste år i Retten i Glostrup.

Byretten forventer at skulle bruge 60 retsdage på sagen.

/ritzau/