Britisk finansmand nægter sig fortsat skyldig i bedrageri mod den danske statskasse for over ni milliarder.

Sanjay Shah ønsker ikke at udtale sig, da han torsdag fremstilles for en dommer i Retten i Glostrup.

Den britiske finansmand ankom onsdag til København med fly, efter at han var blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater efter en langvarig proces.

Han er tiltalt for at have bedraget statskassen for mere end ni milliarder kroner. Gennem tre år skal han have scoret det enorme beløb i uberettiget refusion af udbytteskat, hævder anklagemyndigheden.

Iført en blå sweatshirt og hvide joggingbukser føres han af en betjent ind i retslokalet lidt efter klokken ni.

Han smiler og hilser rundt. Tre tolke er til stede i retslokalet, og ved hans side sidder to advokater. Dels den beskikkede forsvarer, Kåre Pihlmann, og dels den britiske advokat Chris Waters.

- Ja, det er korrekt, siger Sanjay Shah, da dommeren beder ham bekræfte, at han blev anholdt klokken 12.13 onsdag ved ankomsten til Danmark.

Ligesom i alle andre grundlovsforhør bliver han bedt om at bekræfte sin fødselsdato. Han er født i 1970 og er altså 53 år.

- Jeg kan oplyse, at min klient fortsat nægter sig skyldig, siger advokat Pihlmann ved retsmødets begyndelse.

Anklagerne vil torsdag bede dommeren om varetægtsfængsling i foreløbigt fire uger. Argumentet er, at der er grund til at tro, at Shah vil stikke af fra den kommende straffesag.

Dommeren er i øvrigt den samme, der 31. marts 2021 afgjorde, at der var en begrundet mistanke, og at Shah derfor skulle fængsles uden selv at være til stede.

Nu, 981 dage senere, er den tiltalte omsider nået frem til Danmark efter at have strittet imod.

En stribe journalister taster løs, mens specialanklager Marie Tullin fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet begynder at forklare om sagen.

Det var i august 2015, at Skat anmeldte sagen om svindel med udbytteskat til politiet. Den blev kaldt Reclaim-sagen.

I en af de efterfølgende politirapporter, som vises på skærme i retslokalet, kan man se, hvad det handler om: "Mistanke om bedrageri mod Kongeriget Danmark".

På papiret skal en række investorer have ejet aktier i danske selskaber til en samlet værdi af svimlende 1600 milliarder kroner.

De optrådte som redskaber i kredsløb med enheder, som på diagrammer betegnes som børsmæglere, aktielånere, short-sælgere og forward-handlere.

Aktier lånes ud, fremgår det af et såkaldt handels-loop. Investorerne skulle til sidst stå med en udbyttenota, som skulle overbevise de danske skattemyndigheder om, at de var blevet beskattet af udbyttet, og derfor forlangte de refusion.

Men ejerskabet var fiktion, hævder anklagemyndigheden.

- Der var ingen aktier, før de opstod i det cirkulære handelsforløb, siger Marie Tullin, som er den ene af de to anklagere.

Flere end 3000 gange skal Sanjay Shah på urigtigt grundlag have ansøgt om refusion af dansk udbytteskat, påstås det i tiltalen.

I den kommende straffesag kræves Shah idømt fængsel, ligesom anklagemyndigheden kræver konfiskation af mere end syv milliarder kroner, som udgør cirka 80 procent af de udbetalte beløb, og som skal have været udbyttet ved den påståede kriminalitet. Beløbet er præcist 7.220.164.697 kroner.

