Ahmed Samsam blev overvåget af Fyns Politi efter sin løsladelse. Ifølge Østre Landsret var det uretmæssigt.

Ahmed Samsam, som hævder at have ageret som agent for de danske efterretningstjenester, blev uretmæssigt aflyttet efter sin løsladelse i november.

Det skriver DR og Berlingske.

Ifølge retsdokumenter, som DR har set, satte Fyns Politi gang i en aflytning af en mobiltelefon. Der blev også sat gps på to biler, som Samsam benyttede.

Det skete med baggrund i, at politiet frygtede, at Ahmed Samsam ville begå grov vold mod "to medarbejdere fra en offentlig myndighed."

Hvilken myndighed fremgår ikke.

Indgrebet blev i første omgang godkendt af Retten i Odense. Men en hemmelig beskikket advokat for Samsam klagede over afgørelsen, og den blev ændret af Østre Landsret.

- Der gives meddelelse til Rigsadvokaten om, at indgrebene ikke burde være foretaget, står der i kendelsen ifølge Berlingske.

Ifølge Berlingske blev Ahmed Samsam først bekendt med, at han var blevet aflyttet, da Østre Landsret havde afsagt sin kendelse i sagen.

Begge medier har kontaktet Fyns Politi for en kommentar. Over for DR afviser både Fyns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) at kommentere historien.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Fyns Politi.

Ahmed Samsam blev dømt for terror i Spanien i 2018. Siden dengang har han hævdet, at han har arbejdet som agent for først PET og siden Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det har efterretningstjenesterne hverken be- eller afkræftet.

Sidste år forsøgte Samsam at få Østre Landsrets ord for, at tjenesterne skulle tvinges til at anerkende, at han arbejdede for dem.

Men Østre Landsret afviste at behandle sagen. Ifølge landsretten har Samsam ikke en såkaldt retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet.

Mandag udgiver Ahmed Samsam en bog om sin sag. Her beskriver han også aflytningen.

- Det viste sig, at der måske var mere hold i den paranoia, der havde ramt mig i BMW'en på vej væk fra Enner Mark Fængsel, end jeg havde troet, lyder det i bogen.

Bogen er skrevet i samarbejde med journalist Jens Anton Bjørnager, som er ansat på Berlingske. Den udkommer på forlaget Lindhardt og Ringhof.

/ritzau/