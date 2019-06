En motorcyklist og en bilist er kørt sammen på Helsingørmotorvejen ved Vedbæk.

Ifølge Nordsjællands Politi er motorcyklisten kørt på hospitalet i Herlev i ambulance, men det er for tidligt at sige mere.

Politiet arbejder stadig på stedet.

Det betyder, at der lige nu kun er ét spor farbart på Helsingørmotorvejen fra Hørsholm mod Jægersborg ved Vedbæk.

På Region Hovedstadens Akutberedsskabs Twitter-side takker man for hjælpen fra borgere i situationen.

»Motorcykel væltet på Helsingørmotorvejen tæt på Vedbæk. Mange stoppede for at yde førstehjælp, og andre placerede deres biler så de skærmede for den tilskadekomne! Det var godt at se!!,« skriver de.

