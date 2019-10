Politiet er massivt til stede på Amager, hvor en demonstration har udviklet sig til tumult og voldelige optrin.

Optagelser og billeder fra stedet viser politibetjente, der er i tumult med demonstanter og foretager anholdelser.

Politiet vil ikke sige meget om, hvad urolighederne bunder i.

»Jeg kan kun sige, at vi er tilstede derude, og at vi har foretaget nogle anholdelser,« siger Lars Krabbe, politikomissær ved Københavns Politi:

»Vi har anholdt en for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, og så har vi anholdt et par stykker for noget maskeringsforbud.«

Hvem er det, der demonstrerer?

»Lige nu har vi ikke flere kommentarer til, hvad det er, der foregår,« siger Lars Krabbe.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Flere medier, heriblandt TV 2 Lorry, skriver, at demonstranterne forsøger at forhindre en konference, der bliver afholdt af det højrenationalistiske Scandza Forum.

Det er KFUM, der lægger lokaler til arrangementet, og de skriver på Twitter, at de ikke var klar over, at lokalerne var udlejet til en 'gruppe mennesker med en sag,' som de 'ikke sympatiserer med.'

'Vi var uvidende om, hvem der stod for arrangementet, da vi udlejede lokalet, og vi nu bedt dem om at afvikle det hurtigst muligt.'

Vi har fundet ud af, at vores lokaler på Amager bliver brugt af en gruppe mennesker med en sag, som vi ikke sympatiserer med. Vi var uvidende om, hvem der stod for arrangementet, da vi udlejede lokalet, og vi nu bedt dem om at afvikle det hurtigst muligt. — KFUM og KFUK i DK (@kfumkfuk) October 12, 2019

