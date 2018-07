Der har lørdag aften været et uheld på en forlystelse på Bakken. Ingen personer er kommet til skade.

Helsingør. To tog er lørdag aften af ukendte årsager stødt sammen på den gamle trærutsjebane på Bakken ved Klampenborg nord for København.

De ombordværende slap dog med forskrækkelsen, og ingen kom til skade.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Forlystelsen, der også er kendt som "Rutschebanen", er foreløbigt lukket resten af weekenden.

- Der er to vogntog, som kører samtidigt på rutsjebanen. Det er helt normalt. Men på et tidspunkt bliver det forreste tog påkørt af det bageste, fortæller vagtchef Christian Kobbernagel.

Der var i alt 27 personer om bord i de to vogntog. Alle blev efter uheldet tilset af Bakkens egne samaritter. En enkelt blev derefter bragt med ambulance til ekstra kontrol på sygehuset, men viste sig ikke at være kommet til skade.

Bakken lukkede selv forlystelsen umiddelbart efter uheldet.

- Vi skal efter weekenden lave tekniske undersøgelser af forlystelsen, for at klarlægge hvad der gik galt, siger Christian Kobbernagel.

Politiet modtog anmeldelsen om sammenstødet klokken 20.45.

Den gamle trærutsjebane blev åbnet i 1932. Banen er 852 meter lang, og det højeste punkt på rutsjebanen er 22 meter højt. Vogntogenes tophastighed er 75 kilometer i timen.

Også i foråret - i april - var der et uheld på Bakken. Her blev en 12-årig dreng slynget over 100 gange rundt i forlystelsen "Skyroller", da forlystelsen kom ud af kontrol.

Efterfølgende fik drengen konstateret indre blødninger og lettere blindhed. Drengen blev dog inden for få dage udskrevet fra sygehuset.

/ritzau/