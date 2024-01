Der skete onsdag ved middagstid et trafikuheld på Vestmotorvejen.

En varebil og en lastbil endte med at støde sammen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i et opslag på det sociale medie X.

Ulykken skete i østlig retning på motorvejen ved Kværkeby:

»Klokken 11.39 sammenstød mellem varebil og lastbil. Kødannelse på stedet,« lød det i opslaget.

Kort før klokken 13 oplyser DR P4 Trafik København og Sjælland, at der er ryddet op på strækningen.

»Trafikken kan igen køre i alle spor. Køen på strækningen er i gang med at blive afviklet,« lyder det i et opslag på X.

Enslydende er meldingen fra kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Han fortæller, at der nu er 'fri passage' på strækningen igen, men at der er et par kilometer kø, der skal afvikles.

»Det vides endnu ikke, hvordan uheldet skete,« forklarer Martin Bjerregaard.

Ingen af de involverede i uheldet kom til skade.