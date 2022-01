En 50-årig kvinde blev sent lørdag dræbt på en adresse i Ebeltoft.

Kort før midnat fik politiet en anmeldelse om, at en kvinde var blevet overfaldet og stukket flere gange med kniv.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politi og redningsmandskab rykkede ud til adressen, men den svært kvæstede kvindes liv stod ikke til at redde.

Hun blev erklæret død af en læge på stedet.

Ifølge politiets oplysninger var kvinden blevet stukket med kniv »adskillige gange.«

Kort efter fik politiet kontakt til kvindens 53-årige samlever, som opholdt sig i Aarhus.

Han blev anholdt og sigtet for drabet.

Han fremstilles i grundlovsforhør søndag klokken 14.00.

Politiet oplyser, at man vil gå efter at få dørene lukkede under retsmødet.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysning om sagen.